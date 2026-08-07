Explorarán reservas de gas en Coahuila antes de explotarlas

La decisión forma parte de una estrategia para reducir la dependencia energética del país, aunque cualquier proyecto dependerá de evaluaciones ambientales

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Coahuila fue incluido entre las primeras entidades donde el Gobierno de México realizará estudios para evaluar el potencial de explotación de gas natural no convencional, luego de que un comité de especialistas recomendó explorar la Cuenca Sabinas-Burro-Picachos antes de tomar cualquier decisión sobre el desarrollo de estos yacimientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua iniciará la perforación de pozos exploratorios para confirmar la existencia de agua salada en formaciones profundas y verificar el potencial de gas natural en esta región de Coahuila y Nuevo León, así como en la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas.

La medida forma parte de las primeras conclusiones emitidas por el Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional, creado para definir la viabilidad técnica, ambiental y social de este tipo de proyectos.

¿Cuál es el objetivo de los estudios sobre gas natural no convencional?

El objetivo, explicó la presidenta, es disminuir la dependencia de las importaciones de gas provenientes de Estados Unidos, país del que actualmente México obtiene alrededor del 75 por ciento del combustible que consume.

Sin embargo, los especialistas dejaron claro que cualquier eventual aprovechamiento de estos yacimientos estará condicionado al cumplimiento de estrictos criterios ambientales y científicos. Entre ellos destacan la prohibición de utilizar agua destinada al consumo humano, el uso exclusivo de agua salada o residual en los procesos, el reciclaje de al menos el 75 por ciento del agua empleada y el monitoreo permanente de acuíferos y ecosistemas.

El comité también estableció que antes de iniciar cualquier proyecto deberán realizarse consultas públicas con las comunidades involucradas, estudios para comprobar que los acuíferos de agua potable no tengan conexión con las formaciones profundas y evaluaciones que demuestren la viabilidad económica y ambiental de la extracción.

Restricciones ambientales y estrategia energética nacional

Como parte de las recomendaciones, el Gobierno de México determinó prohibir cualquier actividad relacionada con la extracción de gas natural no convencional en la cuenca Tampico-Misantla, al considerar que esa región presenta mayores riesgos ambientales y sociales.

Además de los estudios en Coahuila, la estrategia nacional contempla fortalecer la producción de gas convencional, acelerar la transición hacia energías renovables, reducir la quema de gas en campos petroleros e impulsar programas de eficiencia energética como parte de la política de soberanía energética del país.