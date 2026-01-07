Exploran puntos para nuevo pozo de agua en San José de los Nuncio

Ramos Arizpe enfrenta un déficit aproximado del 20 por ciento en el abasto de agua, derivado del aumento de población y consumo

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe inició trabajos de exploración para la perforación de un nuevo pozo de agua en la comunidad de San José de los Nuncio, como parte de la estrategia para reforzar el abasto ante el crecimiento poblacional y la reducción en la capacidad de pozos existentes, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que este lunes comenzaron recorridos con geólogos especializados, contratados por el municipio, quienes ya han tenido resultados positivos en la localización de agua en el poniente de la ciudad.

En esta ocasión, el objetivo es identificar puntos con potencial para extraer nuevos mantos acuíferos en el sector de San José de los Nuncio.

Detalló que el proceso combina estudios científicos, mediante equipos de resonancia que permiten estimar ubicación, profundidad y volumen del agua, con métodos empíricos tradicionales.

A partir de ambos análisis, se define el punto más viable para realizar una perforación exploratoria, previa a la construcción formal del pozo.

Gutiérrez Merino señaló que la expectativa es localizar un pozo con una aportación mínima de 50 litros por segundo, aunque el escenario ideal sería alcanzar hasta 100 litros, lo que permitiría aliviar de manera significativa la red de distribución y atender la demanda actual del municipio.

Reconoció que Ramos Arizpe enfrenta un déficit aproximado del 20 por ciento en el abasto de agua, derivado del aumento de población y consumo, así como del abatimiento de los mantos acuíferos, que ha reducido el rendimiento de varios pozos.

Actualmente, algunos que antes producían entre 30 y 15 litros por segundo hoy generan menos de la mitad, y al menos ocho pozos se han secado, principalmente en la zona poniente.

El alcalde subrayó que la prioridad del agua es el consumo humano, y precisó que más del 90 por ciento del recurso se destina a la población, mientras que el suministro a empresas representa menos del 10 por ciento.

Añadió que los nuevos desarrollos industriales o habitacionales deben garantizar su propio pozo para poder operar, sin depender del sistema municipal.