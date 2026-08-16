Explica titular de Fonacot largas filas; anticipa medidas

Héctor Martínez señaló que en estas fechas aumenta el número de trabajadores que buscan acceder a un financiamiento para cubrir diversos gastos.

Ante los reportes sobre largas filas y horas de espera bajo el sol para solicitar un crédito de Fonacot, el titular de la institución en Coahuila, Héctor Martínez, explicó que el incremento en la demanda está relacionado principalmente con la temporada de regreso a clases.

Señaló que en estas fechas aumenta considerablemente el número de trabajadores que buscan acceder a un financiamiento para cubrir diversos gastos.

Martínez reconoció que es necesario mejorar las condiciones de atención y contar con un espacio más amplio, con estacionamiento y áreas adecuadas para que los usuarios puedan esperar de manera más cómoda, sin permanecer expuestos a las altas temperaturas.

Agregó que también se trabaja en una mejor organización, por lo que pidió a quienes no cuentan con cita evitar formarse, con el objetivo de reducir las aglomeraciones y las molestias que se han generado incluso entre vecinos del sector.

El funcionario destacó que, pese a las dificultades que actualmente enfrentan los usuarios durante el proceso de atención, el trámite puede concretarse con rapidez una vez que se cumple con los requisitos.

Explicó que los créditos autorizados durante la mañana pueden quedar depositados ese mismo día por la tarde, por lo que aseguró que se buscarán alternativas para hacer más eficiente y cómoda la atención a los trabajadores.