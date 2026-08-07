Exobreros de AHMSA evalúan denunciar por irregularidades

El vocero laboral informó que se analiza presentar un escrito de queja ante autoridades laborales o incluso ante la Fiscalía General de la República

Extrabajadores de Altos Hornos de México analizan promover una denuncia o una queja formal contra el síndico encargado del proceso de quiebra, luego de expresar inconformidad por presuntas irregularidades en la contratación de servicios legales y administrativos. El tema fue discutido durante una reunión celebrada este martes con trabajadores de la siderúrgica, informó Julián Torres Ávalos.

El representante laboral señaló que los asistentes consideraron positivo que la jueza autorizara la publicación de la convocatoria para la venta de la empresa. Sin embargo, afirmó que persiste el descontento por la actuación del síndico y por la falta de información sobre diversos contratos.

Objeciones por honorarios legales

Torres Ávalos indicó que los trabajadores rechazan que recursos obtenidos de la venta de AHMSA se destinen al pago de honorarios externos. Explicó que el síndico solicitó autorización para cubrir 200 mil dólares a un abogado laboralista cuya identidad y funciones, dijo, no han sido informadas a los acreedores laborales.

Añadió que la jueza negó esa solicitud, decisión que los trabajadores consideran correcta. Aun así, adelantó que buscarán conocer quién es el profesionista y qué actividades realiza dentro del procedimiento concursal.

También cuestionó la posible contratación de un despacho externo al que presuntamente se pretendía pagar dos millones de dólares con recursos derivados de la venta de la empresa. Señaló que estas versiones han incrementado la desconfianza entre los extrabajadores.

Definirán acciones ante autoridades

El vocero laboral informó que se analiza presentar un escrito de queja ante autoridades laborales o incluso ante la Fiscalía General de la República. Precisó que la propuesta surgió entre varios asistentes y será revisada en los próximos días para determinar la vía legal más conveniente.

Aseguró que la principal preocupación de los trabajadores es que el proceso se conduzca con transparencia y con apego a sus derechos laborales. Sostuvo que consideran que el síndico no ha actuado en beneficio de los acreedores laborales.

Respecto a las listas de acreedores laborales, Torres Ávalos explicó que hasta el momento no se han promovido impugnaciones formales. Recordó que los trabajadores tienen plazo hasta el 28 de agosto para revisar los listados y verificar que sus datos aparezcan correctamente.

Indicó que se prevé un viaje a la Ciudad de México para reunirse con asesores y definir si las observaciones se presentarán como aclaraciones, peticiones o impugnaciones. Agregó que, hasta ahora, no tiene reportes de trabajadores excluidos de los registros.

Buscarán el pago íntegro de laudos

Torres Ávalos recordó que existen laudos favorables emitidos por juzgados federales antes de la quiebra de AHMSA. Explicó que esos expedientes fueron incorporados al concurso mercantil y actualmente son revisados por la jueza y el síndico.

Añadió que algunos trabajadores cuentan con resoluciones por montos elevados y buscarán que se les cubra la totalidad reconocida judicialmente. Estimó que alrededor de mil extrabajadores promovieron demandas laborales por distintas vías antes del inicio del proceso concursal.