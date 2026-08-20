Exobreros de AHMSA alistan sorteo para sostener movilizaciones

El presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA señaló que los obreros prepararán acciones ante cualquier escenario que pueda presentarse

Extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) acordaron organizar un sorteo para obtener recursos y financiar nuevas movilizaciones, mientras permanece la incertidumbre sobre la subasta de la empresa siderúrgica prevista para el 25 de septiembre. Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, señaló que los obreros prepararán acciones ante cualquier escenario que pueda presentarse.

Torres Ávalos explicó que el dinero reunido mediante el sorteo permitirá cubrir los gastos derivados de las movilizaciones que el grupo determine realizar. Indicó que mantienen la expectativa de que aparezca un comprador para AHMSA, pero advirtió que no existe seguridad de que el procedimiento de venta avance sin nuevos obstáculos.

El dirigente laboral sostuvo que los extrabajadores no permanecerán inactivos si nuevamente se frustra la venta de la siderúrgica. Señaló que contar con recursos propios permitirá mantener la presión para exigir el cumplimiento de los compromisos laborales pendientes y evitar que los trabajadores queden sin capacidad de respuesta ante otro retraso.

Exobreros de AHMSA mantienen vigilancia sobre la subasta

El representante de los exobreros recordó que el anterior intento de venta no prosperó debido a la falta de consentimiento de acreedores garantizados. Explicó que este antecedente mantiene la preocupación entre los trabajadores, debido a que esos acreedores conservan atribuciones dentro del proceso y podrían influir nuevamente en las condiciones para concretar la operación.

La nueva convocatoria contempla la venta conjunta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), consideradas como una sola unidad productiva. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles estableció el 25 de septiembre como fecha para la audiencia de subasta, dentro del procedimiento que busca definir el futuro de los activos de ambas empresas.

Torres Ávalos afirmó que el movimiento laboral también conservará su postura de impedir el retiro de determinados equipos de AHMSA. Señaló que los trabajadores están dispuestos a realizar acciones para evitar que salga un montacargas de las instalaciones, incluso ante la presencia de elementos de seguridad pública.

El dirigente señaló que las decisiones dependerán del desarrollo del procedimiento judicial y de las condiciones que se presenten en las próximas semanas. El sorteo, explicó, permitirá disponer de fondos para responder con movilizaciones en caso de que la subasta vuelva a ser aplazada o enfrente algún impedimento.

Exobreros de AHMSA piden acciones y no solo pronunciamientos

Respecto a las declaraciones de políticos y representantes que han expresado interés en contribuir a solucionar el conflicto de AHMSA, Torres Ávalos marcó una diferencia entre los pronunciamientos públicos y las acciones concretas. Indicó que, hasta ahora, ninguno de esos actores se ha presentado directamente ante el grupo con propuestas específicas para respaldar a los extrabajadores.

El presidente del Grupo de Defensa Laboral reconoció que el Gobierno de Coahuila sí ha mostrado interés en que la venta de AHMSA avance. Explicó que funcionarios estatales le han expresado su preocupación por las consecuencias sociales que podría generar un nuevo fracaso del proceso de comercialización de los activos.

El dirigente consideró que las autoridades estatales buscan evitar que los trabajadores recurran nuevamente a bloqueos carreteros o afectaciones en el puente internacional. Señaló que estas acciones tendrían repercusiones para la actividad económica y la movilidad en la Región Centro, por lo que existe interés oficial en que el procedimiento continúe conforme al calendario.

La problemática laboral se mantiene después de más de tres años de crisis financiera y productiva en AHMSA. Miles de trabajadores y ex trabajadores permanecen a la espera del pago de salarios, liquidaciones y otros créditos laborales, mientras el proceso de venta representa una de las principales vías para generar recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones de la empresa.

Torres Ávalos afirmó que los exobreros mantendrán una postura de vigilancia ante la subasta del 25 de septiembre. Aunque dijo conservar la expectativa de que la operación pueda concretarse, también advirtió que el movimiento se encuentra preparado para responder ante cualquier nuevo impedimento jurídico, financiero o administrativo.

El dirigente laboral reiteró que el sorteo busca reunir recursos para mantener activas las movilizaciones y respaldar las decisiones que adopte el grupo. Mientras se aproxima la fecha de la subasta, los extrabajadores permanecerán atentos a las determinaciones del juzgado, los acreedores y las condiciones establecidas para concretar la venta de AHMSA y MINOSA.