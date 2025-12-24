Exigen trabajadores de AHMSA audiencia con Claudia Sheinbaum

Los manifestantes coincidieron en que una solución pronta al conflicto en AHMSA evitará mayor deterioro económico y social en Monclova

Trabajadores de AHMSA realizaron una manifestación en la explanada de Altos Hornos de México para exigir una audiencia directa con la presidenta de la República. Demandan que el gobierno federal les pague todo lo que se les debe y que cuando se venda la siderúrgica de ahí se recobreñ el dinero.

La protesta reunió a obreros activos y ex trabajadores afectados por el prolongado proceso de quiebra de la acerera.

Durante la manifestación, los trabajadores reiteraron que su demanda principal es el pago de salarios, finiquitos y liquidaciones pendientes. Los inconformes señalaron que han entregado oficios a diversas instancias sin obtener una respuesta concreta a sus solicitudes.

El obrero Jesús Marines, disidente del Sindicato Nacional Democrático, explicó que no buscan confrontación con el gobierno federal.

Sin embargo durante la reunión los trabajadores de la metalúrgica monclovense denunciaron que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene las puertas abiertas a los mineros y a las viudas de los mineros de Pasta de Conchos, del Pinabete y de grupos sociales de otras partes del país, mientras que a los obreros de AHMSA no los recibe.

La queja es que han muerto más de 70 obreros de la acerera en estos 3 años y el problema social y económico afecta a toda la región, pero Sheinbaum Pardo "saca la vuelta" y no viene a la ciudad ni recibe ni atiende a los representantes de los trabajadores que tratan de llegar a ella.

Indicó que la petición central es un diálogo directo con la presidenta para resolver el conflicto de AHMSA. Afirmó que el problema es conocido por el gobierno federal y que la falta de atención agrava la crisis social regional.

Señaló que el trato con intermediarios y con la sindicatura no ha generado soluciones efectivas para los trabajadores. Marines sostuvo que prolongar el proceso solo beneficia al síndico, mientras los obreros permanecen sin ingresos.

Explicó que la solicitud de una audiencia tiene carácter urgente por razones humanitarias. Agregó que la región Centro, Carbonífera y Desierto enfrenta condiciones económicas críticas.

Mencionó que no se contemplan nuevas medidas de presión, al confiar en una respuesta institucional. El obrero expuso que existen recursos y activos suficientes para cubrir adeudos laborales.

Denunció diferencias salariales entre empleados esenciales y familias de trabajadores con juicios vigentes. Señaló que hijos de trabajadores no reciben apoyos, pese a resoluciones judiciales existentes.

Trabajadores de AHMSA exigen audiencia con la presidenta

Por su parte, Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., respaldó la exigencia.

Indicó que el proceso puede extenderse hasta una década si solo se consumen recursos en salarios administrativos.

Afirmó que numerosos trabajadores han fallecido sin recibir pagos, situación que calificó como lamentable. Señaló que la organización mantiene la exigencia de liquidaciones al cien por ciento conforme al contrato colectivo.

Explicó que han solicitado reuniones formales mediante oficios sin obtener respuesta favorable. Torres Ávalos planteó que el gobierno federal cubra los pagos y recupere los recursos al vender la empresa.

Comparó la propuesta con esquemas aplicados en otros conflictos laborales nacionales. Indicó que el adeudo podría cargarse posteriormente a la empresa para su recuperación.

Reiteró que la presidenta tiene facultades para intervenir y revisar la actuación del síndico. Afirmó que existen cuentas y bienes suficientes para cubrir las obligaciones laborales.

Señaló que el trato debe ser equitativo con otros casos atendidos por el gobierno federal.

El dirigente sostuvo que la falta de pagos vulnera derechos laborales y sociales. La manifestación concluyó sin incidentes y con el llamado reiterado a una mesa de diálogo.

Los trabajadores advirtieron que mantendrán su exigencia hasta obtener una respuesta oficial.