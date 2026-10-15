Exigen que responsables de obra del IMSS respondan por muerte

Se espera que los responsables de la construcción asuman las obligaciones que correspondan y garanticen a los familiares del trabajador el pago del funeral

Un trabajador de 41 años perdió la vida tras caer desde una altura aproximada de ocho metros mientras realizaba labores en la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS. Fue identificado como Martín Granillo Guzmán en Saltillo.

Hasta el momento se desconoce el lugar de origen de la víctima y no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre su identidad, mientras continúan las interrogantes sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente laboral.

Tras la caída, sus compañeros intentaron reanimarlo mediante maniobras de primeros auxilios; sin embargo, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad y autoridades federales para tomar conocimiento de los hechos, en una obra cuya supervisión se ha señalado como responsabilidad del Ejército Mexicano.

Ante la tragedia, se espera que los responsables de la construcción asuman las obligaciones que correspondan y garanticen a los familiares del trabajador el pago de los gastos funerarios, así como la indemnización que legalmente proceda.

Además del esclarecimiento de las causas del accidente, resulta fundamental determinar las condiciones de seguridad en las que laboraba la víctima y establecer las responsabilidades correspondientes para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.