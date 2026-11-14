Exigen permisos estatales para posadas en quintas

Los organizadores deberán tramitar primero los requisitos municipales y la licencia temporal estatal antes de recibir a los invitados.

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La realización de posadas, fiestas privadas y celebraciones con venta de boletos en quintas campestres requerirá autorizaciones municipales y estatales. Las autoridades advirtieron que organizar estos eventos sin la documentación correspondiente puede derivar en clausuras, multas y pérdidas económicas para los responsables.

Andrés Sáenz Armendáriz, coordinador regional de Padrones de la Administración Fiscal General del Estado, exhortó a los organizadores a iniciar los trámites con anticipación. Primero deberán obtener las autorizaciones municipales y, posteriormente, gestionar la licencia temporal estatal para realizar sus actividades.

El llamado ocurre después de las clausuras registradas durante la temporada de fiestas de Halloween. También busca prevenir irregularidades durante las próximas celebraciones navideñas, cuando aumenta la contratación de quintas y espacios privados para organizar posadas.

Requisitos y documentación obligatoria

Entre los documentos necesarios se encuentran los permisos de Ecología y Protección Civil, la licencia para la venta de bebidas alcohólicas y la autorización municipal específica para desarrollar el evento. Los organizadores deberán contar con estos requisitos antes de recibir a sus invitados.

Sáenz Armendáriz explicó que personal de la dependencia ha establecido contacto con responsables de celebraciones que fueron clausuradas recientemente. Durante esos acercamientos les expusieron las obligaciones que deben cumplir para evitar nuevas sanciones y mantener sus establecimientos en operación.

Agregó que los organizadores que regularicen sus eventos podrán solicitar el acompañamiento de uno o dos inspectores estatales. Estos permanecerán en los accesos para revisar las credenciales de elector y verificar que las personas que ingresen sean mayores de edad.

La supervisión también permitirá comprobar que no se suministren bebidas alcohólicas a menores de edad ni se registren actividades relacionadas con el consumo de sustancias prohibidas. Asimismo, los inspectores podrán verificar que los responsables cumplan con las disposiciones fiscales aplicables.

Prevención de pérdidas económicas

El coordinador regional de Padrones aclaró que el propósito de las autoridades no es impedir las fiestas ni limitar la actividad comercial de las quintas. La intención es que los eventos se desarrollen dentro de la legalidad y cuenten con las condiciones necesarias para evitar suspensiones.

Advirtió que organizar una celebración implica gastos de contratación, instalaciones, personal, publicidad y otros servicios. Por ello, consideró que cubrir oportunamente los permisos representa un costo menor frente a las pérdidas que puede ocasionar una clausura o las multas por incumplir las disposiciones vigentes.

La dependencia mantiene abierta la orientación para empresarios y particulares que tengan previsto organizar posadas, reuniones privadas o eventos con fines de lucro durante las próximas semanas. Los interesados deberán acercarse a las autoridades para conocer los requisitos y completar las autorizaciones correspondientes, luego de los operativos en los que fueron suspendidas celebraciones por presencia de menores y venta irregular de alcohol.