Exigen investigar posibles irregularidades en la quiebra de AHMSA

También indicó que promoverá que la situación de los trabajadores sea discutida en el Pleno del Senado y que se determinen las responsabilidades que procedan

El senador Luis Fernando Salazar informó que buscará a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con el proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), luego de recibir a un grupo de extrabajadores que manifestaron su inconformidad ante la incertidumbre que enfrentan.

Solicitará aclarar oferta relacionada con Grupo CIESA

El legislador señaló que los acontecimientos vinculados con una oferta presentada por un representante de Grupo CIESA deben aclararse y que, si existen elementos de posibles delitos, se presenten las denuncias correspondientes.

También indicó que promoverá que la situación de los trabajadores sea discutida en el Pleno del Senado y que se determinen las responsabilidades que procedan, incluidas las que pudieran corresponder a Alonso Ancira.

Extrabajadores mantendrán presencia en el Zócalo

Como presidente de la Comisión Especial que da seguimiento a la quiebra de AHMSA y MINOSA, Salazar mencionó que se han realizado gestiones para revisar la venta de activos, el manejo de recursos y los pagos pendientes, además de establecer contacto con dependencias laborales y de seguridad social.

Los extrabajadores, por su parte, señalaron que mantendrán presencia permanente en el Zócalo de la Ciudad de México mediante grupos rotativos para mantener visibles sus exigencias.