Exigen investigar al licitante que no concretó la compra de AHMSA

El diputado Jesús Alfredo Paredes López presentó un exhorto para que la jueza revise el comportamiento de CIESA, tras incumplir la garantía de compra de AHMSA

La posible responsabilidad de CIESA por incumplir los compromisos relacionados con su oferta para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) deberá ser analizada por la autoridad judicial.

El diputado local Jesús Alfredo Paredes López informó que el Congreso de Coahuila presentó un exhorto dirigido a la jueza Ruth Haggi Huerta García, para solicitar una revisión del comportamiento del postor y acelerar las decisiones pendientes.

El legislador consideró que la participación de Compañía Industrial y Empresarial Siderúrgica (CIESA) prolongó innecesariamente la incertidumbre sobre el futuro de la siderúrgica.

Cuestionó que se concedieran oportunidades adicionales a su representante, José Arturo Domínguez Arteaga, después de presentar una oferta verbal por $1,400 millones de pesos, sin que finalmente concretara el depósito de la garantía económica requerida.

Solicitan revisar actuación de CIESA en proceso de venta de AHMSA

Paredes López explicó que el planteamiento legislativo fue presentado el martes y está dirigido a la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Aclaró que el Congreso no pretende intervenir en las facultades del Poder Judicial, sino solicitar que se examine si el incumplimiento de CIESA puede generar alguna consecuencia legal para la empresa.

Señaló que las oportunidades concedidas al empresario alimentaron las expectativas de trabajadores, proveedores y familias de las regiones Centro y Carbonífera.

Consideró que debieron existir mayores elementos para acreditar la capacidad financiera del interesado antes de permitirle continuar dentro del procedimiento, particularmente por los años de afectaciones económicas que acumula la población tras la paralización de AHMSA.

El diputado cuestionó que Domínguez Arteaga solicitara una nueva ampliación de 90 días cuando estaba por concluir el plazo para depositar la garantía superior a $56 millones de pesos.

Indicó que la petición, destinada a revisar las condiciones físicas, técnicas y financieras de la compañía, generó dudas sobre el conocimiento que tenía el empresario acerca de los activos que pretendía comprar.

También criticó las declaraciones del representante de CIESA sobre sus proyectos de expansión siderúrgica y otras inversiones para Monclova.

Sostuvo que existían interrogantes sobre sus antecedentes empresariales, domicilio fiscal y respaldo económico, aspectos que, desde su perspectiva, debieron examinarse con mayor detenimiento antes de permitir que continuara el procedimiento relacionado con la adquisición de la empresa.

“Yo creo que fue desde el principio que la jueza le abrió la puerta, no lo debió de haber hecho”, expresó Paredes López. Agregó que la prórroga únicamente generó nuevas esperanzas entre quienes esperaban una solución para la siderúrgica, sin que finalmente se materializara la operación anunciada por el empresario.

Pago a trabajadores de AHMSA debe encabezar las próximas decisiones

Ante el resultado de la segunda subasta, el legislador pidió que las siguientes determinaciones judiciales tengan como primera prioridad el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Advirtió que los extrabajadores enfrentan el riesgo de continuar esperando sus liquidaciones mientras otros acreedores buscan recuperar sus recursos mediante los mecanismos previstos dentro del procedimiento de quiebra.

Mencionó que entre los interesados en el futuro de la compañía figuran Cargill y Villacero, además de los numerosos proveedores y acreedores que mantienen reclamaciones económicas.

Sin embargo, insistió en que cualquier alternativa para disponer de los activos industriales deberá respetar la prioridad correspondiente a los créditos laborales y evitar mayores perjuicios para las familias afectadas.

Paredes López sostuvo que el juzgado debe comenzar a definir el siguiente procedimiento para resolver la situación patrimonial de AHMSA y Minera del Norte.

Señaló que, si la alternativa consiste en dividir los bienes para cubrir las obligaciones pendientes, deberá iniciarse el mecanismo correspondiente, siempre bajo la premisa de atender primero los derechos de los trabajadores.

“Lo que en lo particular a mí me preocupa ahora en esta nueva etapa es que no podemos quitar el dedo del renglón: a los primeros que se les tiene que pagar es a los trabajadores”, manifestó. Reiteró que esta exigencia permanecerá entre los principales planteamientos que impulsará desde el Poder Legislativo estatal.

Congreso mantendrá atención sobre el futuro de la siderúrgica

El diputado aseguró que representantes de diferentes partidos políticos comparten la preocupación por las consecuencias sociales y económicas del cierre de AHMSA.

Explicó que existe disposición de legisladores de las regiones Centro, Carbonífera y Norte, así como de La Laguna y el sureste del estado, para mantener un frente de seguimiento al procedimiento judicial.

Indicó que también estarán pendientes de las movilizaciones de los extrabajadores y de las decisiones que se adopten sobre el destino de la siderúrgica.

Consideró necesario mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y el Congreso de Coahuila, con el propósito de impulsar una solución que permita concluir la incertidumbre que enfrenta la población.

Finalmente, advirtió que las instalaciones industriales y mineras continúan deteriorándose mientras se prolonga el procedimiento mercantil.

Por ello, solicitó mayor rigor en la evaluación de los participantes si se convoca a otra subasta, además de una pronta definición judicial sobre el destino de AHMSA y el cumplimiento de las obligaciones económicas con sus trabajadores.