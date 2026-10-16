Exigen investigar a quien pretendió adquirir AHMSA

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, acusó a la empresa de generar falsas expectativas entre los trabajadores de AHMSA

El Gobierno de Coahuila pidió que se investiguen las actuaciones de Arturo Domínguez, vinculado a la empresa CIESA, luego de que la compañía incumpliera el depósito comprometido para participar en el proceso de adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA), pese a haber anunciado públicamente que contaba con condiciones para intervenir en la operación.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, calificó como un fracaso la participación de CIESA y sostuvo que sus anuncios generaron expectativas entre los extrabajadores de la siderúrgica, quienes continúan a la espera de una solución al conflicto laboral y financiero de la empresa.

“La empresa CIESA, que había prometido que iba a hacer un depósito para participar en la subasta y adquirir la empresa, resultó ser todo un fiasco”, declaró el funcionario, al señalar que el plazo para cumplir con el requisito venció el 13 de octubre sin que se concretara el pago.

Pimentel González aseguró que la compañía había difundido previamente información sobre un supuesto depósito y un acuerdo con la sindicatura encargada del proceso de liquidación, afirmaciones que, según el secretario, no correspondían con los hechos. 3

Añadió que posteriormente la propia empresa emitió un comunicado para reconocer que no había podido cumplir con el compromiso.

El funcionario informó que la jueza responsable del procedimiento concursal notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre lo ocurrido, por lo que corresponderá a esa institución revisar las actuaciones de la empresa y determinar si existen elementos para iniciar alguna acción penal.

“Depende de la Fiscalía General de la República, ya que tome nota del llamado que le hizo la jueza para que tome conocimiento precisamente de los actos irregulares que cometió esta persona”, expresó al ser cuestionado sobre la posibilidad de proceder judicialmente contra Arturo Domínguez.

El secretario consideró que las autoridades deben investigar los anuncios realizados durante el proceso, particularmente por el impacto que pudieron tener entre los trabajadores de AHMSA. Sin embargo, reconoció que no puede anticiparse qué delitos podrían configurarse, pues esa determinación corresponde exclusivamente a la investigación federal.

“Yo creo que sí debiera sancionarse por el hecho de haber cometido una serie de falsedades y de simulaciones en un proceso que es un proceso muy serio”, afirmó Pimentel González, quien cuestionó que se ofreciera rescatar a la empresa y pagar los adeudos laborales sin concretar los requisitos necesarios para participar en su adquisición.

Plantean que acreedores garantizados formen un consorcio

Ante la falta de resultados de CIESA y sin novedades sobre otros posibles compradores, el secretario de Gobierno señaló que una alternativa sería revisar la posibilidad de que los acreedores garantizados de AHMSA integren un consorcio para adquirir y reactivar las instalaciones siderúrgicas.

Explicó que esta opción, considerada dentro del procedimiento judicial, permitiría explorar una salida para recuperar la actividad productiva y atender el pasivo laboral acumulado con los trabajadores.

Pimentel González insistió en que la prioridad del Gobierno de Coahuila es encontrar una solución que permita reactivar Altos Hornos de México y garantizar el pago de los adeudos laborales, mientras la jueza y el síndico continúan con las actuaciones previstas por la ley.

Hasta ahora, las declaraciones del secretario constituyen señalamientos sobre la actuación de CIESA y Arturo Domínguez; la existencia de posibles responsabilidades penales deberá ser determinada por las autoridades competentes.