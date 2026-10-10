Exigen frenar ambulantes afuera del CETIS 60 tras agresión

La preocupación de los padres de familia es que una disputa ajena a los alumnos termine convirtiéndolos en víctimas colaterales de la violencia

La búsqueda de los presuntos responsables de la agresión contra un comerciante afuera del CETIS 60 de Ramos Arizpe fue encabezada por taxistas de la aplicación Unta App, quienes lograron ubicar un domicilio y una camioneta presuntamente relacionados con el caso.

Sin embargo, más allá de las acciones emprendidas para localizar a los involucrados, el incidente encendió la preocupación de padres de familia, docentes y ciudadanos, quienes exigen a las autoridades municipales impedir la instalación de vendedores ambulantes en ese sector para evitar que nuevos enfrentamientos pongan en riesgo a la comunidad escolar.

Tras difundirse videos de los hechos en redes sociales, taxistas de Unta App participaron en la búsqueda de los señalados; posteriormente, el hermano del presunto agresor fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, mientras el principal señalado continuaba prófugo.

Ante estos hechos, la exigencia ciudadana apunta directamente a las autoridades de Ramos Arizpe para que revisen la presencia de vendedores ambulantes en las inmediaciones del CETIS 60 y eviten que se establezcan puntos de venta que puedan convertirse en escenarios de confrontaciones.

Padres de familia y docentes advierten que, independientemente de la organización o agrupación a la que pertenezcan los comerciantes, quienes quedan expuestos son los estudiantes que diariamente acuden a clases.

La preocupación es que una disputa ajena a los alumnos termine convirtiéndolos en víctimas colaterales de la violencia.