Exigen compradores de autos respuesta por fraudes en agencia

Clientes exigieron en la colonia República la entrega de unidades tras dar enganches de 16 mil a 30 mil pesos y denunciaron en la Fiscalía.

Un grupo de clientes de ANM Motors se concentró este lunes en las instalaciones de la agencia, ubicadas sobre el bulevar Venustiano Carranza, en la colonia República de Saltillo, para reclamar la entrega de los vehículos que aseguran haber comprado o, en su defecto, la recuperación de los pagos que realizaron.

Los afectados señalaron que aportaron cantidades de entre 16 mil y 30 mil pesos como anticipos, además de cubrir mensualidades, pero hasta el momento no han recibido las unidades ni una respuesta favorable sobre el reembolso de su dinero. Ante la inconformidad, realizaron una protesta que provocó afectaciones momentáneas a la circulación en el sector.

Acciones legales ante la FGE y advertencia de nuevas movilizaciones

Posteriormente, los compradores se trasladaron a la Fiscalía General del Estado para formalizar sus denuncias y solicitar la intervención de las autoridades.

Advirtieron que, de no obtener una solución, podrían realizar nuevas movilizaciones, incluso bloquear el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Saltillo 2000.