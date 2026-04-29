Exigen apoyo federal para sostener casas hogar

Congreso local impulsa medidas ante crisis financiera de centros asistenciales que protegen a miles de niñas, niños y adolescentes

En una reciente sesión del Congreso del Estado, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad, solicitando a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal que implemente mecanismos de apoyo para garantizar la operación continua de casas hogar y centros de asistencia social en México.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, mil casas hogar cuidan a casi 25 mil menores, de las cuales solo el 13% son públicas; el 66% son sostenidas por asociaciones civiles.

Estos centros enfrentan serios desafíos, como limitaciones presupuestarias y falta de personal especializado.

Recientemente, se reportó el cierre temporal de una casa hogar en Coahuila, lo que evidencia la fragilidad de estos espacios.

“La protección de la infancia debe traducirse en acciones concretas que garanticen entornos seguros”, enfatizó el diputado.