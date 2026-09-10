Exigen a CFE transparentar recursos en Torreón

Gerardo Aguado Gómez exigió a la CFE transparentar los recursos destinados a la región y acelerar la modernización de la infraestructura eléctrica

Ante la persistencia de los apagones en Torreón y las afectaciones que han generado en comercios y empresas, el diputado local Gerardo Aguado Gómez exigió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) transparentar los recursos destinados a la región y acelerar la modernización de la infraestructura eléctrica.

El legislador señaló que los cortes de energía ya representan un impacto económico para el sector productivo. Recordó que la Canaco Torreón ha reportado pérdidas en ventas de hasta 30 por ciento, además de paros técnicos, cierres temporales y pérdidas millonarias derivadas de las interrupciones en el suministro.

Aguado Gómez cuestionó que, pese a los anuncios de inversión, los problemas continúen y planteó la necesidad de conocer cuánto presupuesto ha sido autorizado para La Laguna, cuánto se ha ejercido y cuáles obras se encuentran realmente terminadas.

De acuerdo con cifras de Hacienda citadas por el diputado, la inversión física de CFE durante 2025 fue de 46 mil 642 millones de pesos, 24 por ciento menos en términos reales que en 2024, mientras que en el primer semestre de 2026 acumuló 14 mil 842 millones de pesos.

El diputado sostuvo que la inversión anunciada para La Laguna, cercana a 4 mil millones de pesos durante el resto del sexenio, debe estar acompañada de un calendario público, diagnóstico de los circuitos críticos y metas concretas para reducir los apagones.

Entre las acciones prioritarias mencionó la sustitución de equipos obsoletos, automatización de redes, instalación de sensores, monitoreo en tiempo real, protecciones inteligentes y mantenimiento preventivo.Finalmente, solicitó a la

CFE publicar indicadores específicos para Torreón sobre la frecuencia y duración de las interrupciones, variaciones de voltaje, circuitos con fallas recurrentes, inversión programada y ejercida, así como avances físicos de las obras, además de establecer un mecanismo de seguimiento con representantes empresariales y ciudadanos