Exige PAN investigar denuncia por medicamentos oncológicos

Vero Pérez pidió garantizar el abasto de tratamientos contra el cáncer y que la FGR investigue las presuntas irregularidades contra Andy Beltrán y Jorge Olán

La presidenta del PAN Coahuila, Vero Pérez, criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum por atribuir a los algoritmos de redes sociales parte de las denuncias sobre el desabasto de medicamentos, y señaló que la falta de tratamientos continúa siendo una preocupación para las familias, particularmente aquellas con niñas y niños que padecen cáncer.

La dirigente panista sostuvo que el Gobierno Federal debe garantizar el suministro oportuno de medicamentos, transparentar las compras y dar respuestas a los pacientes que denuncian carencias. Advirtió que la interrupción de tratamientos oncológicos puede tener consecuencias graves y que las familias no deberían recurrir a protestas o denuncias para conseguir los fármacos que necesitan.

Además, Vero Pérez pidió a la Fiscalía General de la República que investigara hasta las últimas consecuencias la denuncia presentada el 7 de octubre por organizaciones de padres y madres de menores con cáncer contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, y el empresario Jorge Amílcar Olán, por presuntas irregularidades relacionadas con la compra y distribución de medicamentos oncológicos. Señaló que corresponde a las autoridades revisar las pruebas y determinar si existen responsabilidades penales, sin privilegios ni distinciones políticas.