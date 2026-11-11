Exige PAN garantizar recursos tras paro del INE en Coahuila

Gerardo Aguado llamó al Gobierno federal a revisar sus prioridades presupuestales y garantizar recursos para el funcionamiento de las instituciones

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Aguado Gómez, pidió al Gobierno federal garantizar recursos públicos suficientes para el funcionamiento de las instituciones y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, luego del paro registrado este lunes en cinco módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, que provocó afectaciones en los trámites de credenciales para votar.

El legislador consideró que esta situación debe incorporarse a la discusión del presupuesto federal para 2027, al cuestionar las prioridades en la distribución de recursos públicos mientras organismos encargados de prestar servicios a la ciudadanía enfrentan inconformidades de su personal.

Aguado Gómez señaló que los trabajadores del INE denuncian jornadas laborales excesivas, tiempos extraordinarios y remuneraciones inferiores a los $10,000, condiciones que contrastó con los señalamientos sobre presuntos gastos excesivos en los niveles directivos del organismo electoral.

El diputado sostuvo que resulta necesario garantizar tanto el financiamiento operativo de las instituciones como condiciones laborales adecuadas para quienes atienden directamente a la población, particularmente ante la proximidad de un nuevo proceso electoral.

Advirtió que, aunque los paros no representan por sí mismos un riesgo para la organización de las elecciones, sí afectan a los ciudadanos que necesitan tramitar o renovar su credencial para votar, además de reflejar el malestar entre los empleados.

En ese contexto, cuestionó que el Gobierno federal contemple contratar más deuda para cubrir compromisos financieros anteriores, mientras persisten necesidades presupuestales en instituciones públicas.

El legislador también criticó las prioridades de gasto de la administración federal y pidió que se escuchen los planteamientos de la oposición durante el análisis presupuestal, con el propósito de atender las necesidades operativas y laborales de los organismos públicos.

Aguado Gómez insistió en que el financiamiento institucional debe responder a las necesidades de los servicios que recibe la ciudadanía y no dejar en segundo plano las condiciones de los trabajadores encargados de prestarlos.