Exige Manolo atender riesgos en escuelas tras muerte de menor

El gobernador señaló que ya instruyó al secretario y subsecretarios de Educación a mantenerse atentos a cualquier situación de riesgo dentro de las escuelas

La muerte de un niño de seis años aplastado por un columpio dentro de un jardín de niños en Monclova llevó al gobernador Manolo Jiménez Salinas a pedir una revisión inmediata de riesgos en planteles escolares y mayor atención de directivos ante problemas que puedan representar peligro para estudiantes.

El mandatario estatal señaló que ya instruyó al secretario y subsecretarios de Educación a mantenerse atentos a cualquier situación de riesgo dentro de las escuelas, especialmente aquellas que requieran atención urgente y no puedan quedar atrapadas en procesos burocráticos.

“Hay cosas que no pueden ser burocráticas, tienen que atenderse de inmediato”, expresó.

Jiménez Salinas indicó que los directores de cada plantel deben informar oportunamente sobre desperfectos o daños que representen un riesgo para alumnos y personal educativo, incluso cuando se trate de reparaciones aparentemente sencillas.

El gobernador explicó que muchas veces existen mecanismos de apoyo entre padres de familia, empresarios locales u organismos civiles para atender necesidades menores de mantenimiento antes de que se conviertan en un problema mayor.

Asimismo, reiteró condolencias a la familia del menor fallecido y aseguró que el Gobierno del Estado mantiene acompañamiento y apoyo ante la pérdida.

“Sabemos que es una pérdida irreparable, pero estamos viendo en qué podemos ayudar”, comentó.

Durante la misma entrevista, el mandatario también se refirió al caso de la Secundaria Andrés S. Viesca de Saltillo, donde padres de familia denunciaron que un integrante del comité de graduación desapareció presuntamente con alrededor de 380 mil pesos reunidos para la ceremonia de fin de cursos.

Jiménez Salinas relató que estudiantes del plantel se acercaron a él durante un evento realizado en el Multideportivo El Sarape para pedir apoyo ante la posibilidad de quedarse sin graduación.

Ante ello, aseguró que el Gobierno del Estado apoyará para que los alumnos puedan realizar su festejo, además de solicitar que el caso sea investigado para intentar recuperar el dinero.

“No hay manera de que los dejemos sin graduación”, afirmó.

El gobernador señaló que los recursos pertenecen a decenas de familias y consideró necesario esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.