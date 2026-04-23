Exige Congreso revisar tarifas en autopista Saltillo-Monterrey

La autopista opera bajo un esquema de concesión federal, lo que implica que la SICT tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las condiciones

El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, solicitando a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la revisión del mecanismo de actualización de tarifas en la Autopista Saltillo-Monterrey. Esta medida busca que los incrementos en el peaje no superen el índice de inflación correspondiente.

Señalan aumentos por encima de la inflación

La diputada menciono que desde su inauguración en 2009, el peaje ha crecido de 39 pesos a 150 pesos, lo que representa un alarmante incremento del 284%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de solo 109.55%. Los usuarios de esta vía han expresado su descontento ante los constantes aumentos que superan ampliamente el comportamiento inflacionario.

Además de las tarifas, los usuarios han reportado deficiencias en el servicio de asistencia vial, que es uno de los argumentos para justificar el cobro del peaje. Se han documentado casos donde los usuarios han quedado varados en la carretera durante horas sin recibir la atención necesaria, lo que pone en duda la calidad del servicio prometido.

Responsabilidad de supervisión federal

La autopista opera bajo un esquema de concesión federal, lo que implica que la SICT tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, lo que incluye la calidad del servicio de asistencia y el mantenimiento de la infraestructura.

Este llamado del Congreso se da en un contexto donde los incrementos tarifarios han sido una constante en los últimos años, generando preocupación entre los ciudadanos y el sector empresarial de la región, quienes ahora enfrentan un costo de peaje de 300 pesos para un viaje de ida y vuelta a Monterrey.