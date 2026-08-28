Exhortan a usar tecnología contra fugas de agua potable

Exhortan a organismos operadores a prevenir fugas invisibles para evitar el desperdicio del recurso y daños al erario público.

El diputado Guillermo Ruiz Guerra exhortó a los 38 ayuntamientos de Coahuila y a sus respectivos organismos operadores de agua y saneamiento a fortalecer los programas de detección y reparación oportuna de fugas no visibles en las redes de distribución de agua potable, mediante el uso de nuevas tecnologías y dando prioridad a las zonas donde se registra una mayor pérdida del líquido.

Ruiz Guerra señaló que, de acuerdo con información del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, en algunas regiones del estado las pérdidas en las redes municipales alcanzan entre 30 y 50 por ciento del agua que se bombea. Explicó que una de las principales causas son las tuberías antiguas y obsoletas, cuya falta de mantenimiento afecta la eficiencia de los sistemas y provoca que una parte del agua no llegue a los hogares.

El legislador destacó que actualmente existen herramientas que permiten detectar fugas con mayor precisión, como equipos de detección acústica, sensores y registradores de presión, sistemas de monitoreo remoto y dispositivos especializados para localizar puntos de pérdida. Consideró que estas tecnologías deben incorporarse a las labores de prevención y mantenimiento de los organismos operadores para atender los problemas de abasto, presión y continuidad del servicio que se presentan en distintas regiones.

Finalmente, Guillermo Ruiz Guerra advirtió que no detectar una fuga a tiempo puede representar un costo mayor para los municipios, debido al desperdicio de agua, energía y recursos públicos utilizados para extraer, tratar, bombear y distribuir el líquido. Por ello, sostuvo que la detección temprana debe formar parte de una política preventiva que permita reducir el desperdicio y contribuir a garantizar un suministro de agua más continuo y eficiente para las familias de Coahuila.