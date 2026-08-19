Exhortan a SEP y STPS a validar el servicio social de alumnos

La propuesta exhorta a la SEP y a la STPS a impulsar mecanismos que certifiquen el desarrollo de competencias de los estudiantes.

El diputado Guillermo Ruiz Guerra presentó un punto de acuerdo en sesión de la Diputación Permanente, mediante el cual exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal a impulsar mecanismos que permitan reconocer el servicio social de los estudiantes como experiencia laboral comprobable.

La propuesta busca que las actividades, habilidades y competencias desarrolladas durante el servicio social puedan ser acreditadas formalmente, con el objetivo de facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y fortalecer sus oportunidades de empleo.

El legislador señaló que uno de los principales obstáculos para la juventud mexicana al buscar un empleo formal es la exigencia de experiencia laboral previa, lo que genera una contradicción, ya que resulta difícil adquirirla sin que las empresas o instituciones brinden la primera oportunidad. Esta situación, dijo, limita el desarrollo profesional de los jóvenes y retrasa su independencia económica.

Ruiz Guerra destacó que el servicio social representa un espacio formativo en el que los estudiantes asumen responsabilidades similares a las de un trabajador, desarrollando habilidades como el trabajo en equipo, liderazgo, atención ciudadana, resolución de conflictos y elaboración de proyectos, entre otras. Sin embargo, una vez concluido este periodo, dicha experiencia no suele ser reconocida en los procesos de contratación.

“Las y los jóvenes no necesitan que se les regalen oportunidades, necesitan que se reconozca el esfuerzo que ya han realizado”, expresó el diputado, al subrayar que el servicio social debe tener un valor real en el ámbito profesional si ya contribuye a la formación y al servicio de la sociedad.

Finalmente, el legislador consideró necesario reflexionar sobre las condiciones que enfrentan las nuevas generaciones para incorporarse al mundo laboral, e impulsar acciones que fortalezcan su desarrollo, autonomía y participación en la vida productiva del país.

