Exhorta diputado a tener vigilancia en espacios públicos

Por: Irene Zapata

15 Octubre 2025, 17:40

El punto de acuerdo busca que los municipios refuercen las acciones preventivas en materia de seguridad mediante una mejor iluminación y vigilancia

El diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, en conjunto con el Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del PAN, presentó en el Congreso del Estado unpunto de acuerdo para exhortar a los 38 municipios de Coahuila a implementar acciones que mejoren la iluminación y vigilancia en parques, jardines, plazas y demás espacios públicos de convivencia y esparcimiento.
 
El legislador subrayó que estos lugares deben ser seguros, accesibles y propicios para la convivencia familiar. Recordó que diversos estudios del INEGI, el Colegio de Urbanistas de México y organismos internacionales confirman que una iluminación adecuada puede reducir hasta en 30% los delitos, aumentar en 40% la actividad comercial nocturna y disminuir en 50% los accidentes en vía pública.

El punto de acuerdo busca que los municipios refuercen las acciones preventivas en materia de seguridad mediante una mejor iluminación y vigilancia en los lugares públicos, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia social y la paz comunitaria.

