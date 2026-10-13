Exhibirán en Saltillo 61 piezas del artista Alejandro Santiago

La exposición El silencio de los perdidos reunirá pinturas y esculturas del artista oaxaqueño, creador de 2501 Migrantes. La muestra abrirá el 15 de octubre.

Una colección de 61 obras del artista oaxaqueño Alejandro Santiago, reconocido por abordar la migración, la identidad y las tradiciones mexicanas, será exhibida a partir del jueves 15 de octubre en el Museo del Palacio de Saltillo, como parte de la exposición El silencio de los perdidos.

La Secretaría de Cultura de Coahuila informó que comenzó el montaje de la muestra, integrada por pinturas al óleo, acuarelas y esculturas elaboradas en bronce, cerámica y arcilla, provenientes de la galería Skot Foreman Fine Art, establecida en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Alejandro Santiago, fallecido en 2013, alcanzó reconocimiento por su proyecto 2501 Migrantes, una instalación escultórica inspirada en las personas que abandonaron sus comunidades de origen en busca de mejores oportunidades de vida, uno de los temas centrales de su producción artística.

La exposición que llegará a Saltillo reúne piezas que exploran distintas expresiones de la experiencia humana, mediante figuras, colores y símbolos relacionados con la espiritualidad, la maternidad, la danza, la fertilidad y la muerte.

Originario de Oaxaca y formado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Santiago desarrolló una trayectoria que incluyó exposiciones en México y Francia, con una propuesta artística caracterizada por la combinación de pintura y escultura.

La secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel, señaló que la presentación de esta colección busca acercar al público a la obra de creadores mexicanos con reconocimiento nacional e internacional, mediante los espacios museísticos del estado.

La inauguración de El silencio de los perdidos está programada para el jueves 15 de octubre, a las 12:00 horas, en la Galería del Museo del Palacio de Saltillo, donde el público podrá conocer una selección del legado artístico de Alejandro Santiago.