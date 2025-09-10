Exhiben 'Zarapes Nacionalistas' en el Museo del Palacio

La muestra permanecerá durante todo el mes de septiembre, en el marco de la conmemoración de la Independencia de México, y está dirigida a toda la comunidad

El Museo del Palacio abrió sus puertas a la exposición Zarapes Nacionalistas, integrada por 21 piezas textiles de gran valor histórico y cultural.

De acuerdo con los organizadores, se trata de tejidos antiguos provenientes de diferentes estados de la República como Oaxaca, Tlaxcala y San Luis Potosí, además del tradicional zarape de Saltillo.

La muestra permanecerá durante todo el mes de septiembre, en el marco de la conmemoración de la Independencia de México, y está dirigida a toda la comunidad.

“Es una gran oportunidad para apreciar la tradición de nuestros zarapes, identificarnos y vivir nuestras raíces”, expresaron los organizadores.

Varios asistentes coincidieron en la importancia cultural de la exposición. Una visitante originaria de Saltillo señaló: “Ver nuestro zarape tradicional aquí, junto con otros de distintas regiones, me hace sentir orgullo de nuestra historia y de las manos que han tejido estas piezas durante generaciones”.

Otro visitante, coleccionista de textiles, comentó que la muestra permite aprender sobre técnicas ancestrales: “Cada pieza tiene un estilo y un patrón distinto. Es impresionante la paciencia y el talento que se necesita para crear estos tejidos. Es una lección de historia y arte al mismo tiempo”.

Asimismo, un joven estudiante de diseño textil expresó su entusiasmo: “Me inspira ver cómo los colores y las técnicas tradicionales se mantienen vivos. Quiero aprender a integrar estas tradiciones en mis propios proyectos”.

Los organizadores invitaron a toda la comunidad a visitar la exposición, que además de mostrar la riqueza cultural de los zarapes, busca generar conciencia sobre la preservación de esta herencia textil y la importancia de mantener vivas las tradiciones mexicanas.