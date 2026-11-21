Exhiben a taxista que robó kit para carne asada en Saltillo

Por: Antonio Herrera 20 Noviembre 2026, 18:40 Compartir

El video de vigilancia en Saltillo mostró a un taxista llevándose un kit para carne asada y permitió ubicar el número económico de la unidad.

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Un taxista de Saltillo fue captado por cámaras de vigilancia cuando presuntamente se apoderó de un kit para carne asada que un establecimiento gasolinero ofrecía como parte de una promoción. De acuerdo con las imágenes, el conductor aprovechó un descuido de los despachadores para llevarse el paquete sin realizar el canje correspondiente. En lugar de reunir los puntos necesarios para obtener el artículo promocional, el hombre habría optado por tomarlo sin autorización, sin imaginar que sus movimientos estaban siendo grabados por las cámaras de seguridad del lugar. Identificación de la unidad y revisión del concesionario El video también permitió identificar el número económico de la unidad, por lo que ahora queda en manos del concesionario revisar el comportamiento de su operador y determinar las medidas correspondientes ante estos hechos.