Exhiben a menores de edad en presunto bar de Coahuila

Las publicaciones muestran a varios niños acompañados por adultos dentro de un establecimiento donde aparentemente se consumen bebidas alcohólicas

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La difusión de imágenes en redes sociales donde presuntamente aparecen niños menores de cinco años al interior de un bar en Coahuila generó indignación y llamados para que las autoridades investiguen el caso y determinen si se vulneraron los derechos de los menores.

Las publicaciones muestran a varios niños acompañados por adultos dentro de un establecimiento donde aparentemente se consumen bebidas alcohólicas. Sin embargo, hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente si el negocio se ubica en Saltillo o en Ramos Arizpe.

De confirmarse que se trata de un bar o centro nocturno, el establecimiento podría enfrentar sanciones administrativas que van desde multas y clausuras hasta la cancelación de su licencia para la venta de bebidas alcohólicas.

En determinados casos, la legislación también contempla responsabilidades penales por permitir el acceso de menores de edad a este tipo de establecimientos.

Asimismo, las autoridades de protección a la infancia podrían intervenir para determinar si existió una posible omisión en el cuidado de los menores o una exposición a un entorno que pudiera representar un riesgo para su desarrollo e integridad.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o municipal ha confirmado la autenticidad de las imágenes, la ubicación exacta del establecimiento o el inicio de una investigación relacionada con este caso.

La difusión del video provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios solicitaron que se esclarezcan los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes tanto al establecimiento como a quienes resulten responsables.