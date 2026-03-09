Exhiben a coronel de SEDENA en marcha del 8M en Saltillo

El militar ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos como amenazas, violencia familiar e intimidación

Durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en Saltillo, una mujer denunció públicamente el caso de un mando militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a quien acusa de negarse a reconocer la paternidad de una menor, situación que aseguró lleva más de cuatro años en litigio ante tribunales familiares.

Señalamientos contra mando militar

En el recorrido de la movilización fue desplegada una manta de gran tamaño en la que se señalaba directamente al coronel José “N”, exsubcomandante del 69 Batallón de Infantería, acompañada de la frase “Escándalo judicial” y cuestionamientos al actuar del Poder Judicial de Coahuila.

La lona fue colocada por Jatziri Colunga González, quien explicó que actualmente mantiene un juicio de reconocimiento de paternidad en el que busca que el militar reconozca legalmente a la menor que procrearon.

Proceso legal con varios recursos

De acuerdo con su testimonio, el proceso judicial ha estado marcado por dilaciones y presunto influyentismo, lo que ha impedido que se resuelva el caso pese a que ya han transcurrido varios años desde que inició el procedimiento.

Colunga González aseguró que en este tiempo han tenido que promover 17 recursos legales, entre ellos procedimientos dentro del juicio familiar, denuncias penales, amparos y quejas contra autoridades judiciales.

Denuncias ante la Fiscalía

Señaló además que el militar ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por amenazas, violencia familiar e intimidación, aunque hasta el momento el caso continúa en proceso.

La mujer explicó que el objetivo central del juicio es garantizar el reconocimiento legal de la menor y el cumplimiento de obligaciones alimentarias, ya que la niña enfrenta una condición de retraso en el neurodesarrollo y recibe atención médica especializada en el CRIT, lo que implica gastos constantes para su tratamiento.

Indicó que en el proceso ya se ha establecido una presunción de paternidad, sin embargo, el caso sigue sin resolverse debido a retrasos en la realización de la prueba genética y a decisiones judiciales que según denunció han obstaculizado el avance del procedimiento.

La denunciante también criticó que, pese a contar con amparos otorgados por la justicia federal, autoridades locales no han cumplido plenamente con las resoluciones que ordenan acelerar el caso.

El caso se visibiliza durante la movilización

Durante la marcha, la manta colocada por la denunciante generó atención entre las participantes, quienes expresaron consignas relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres, la infancia y el acceso a la justicia.

El caso fue visibilizado en el marco de una movilización que reunió a más de 15 mil mujeres en Saltillo, quienes marcharon para exigir el fin de la violencia de género, justicia para las víctimas y el respeto a los derechos de las mujeres y niñas.