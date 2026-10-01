Exfuncionarios de SIMAS Torreón deberán aclarar observaciones

La existencia del amparo no significa por sí misma que exista una orden de aprehensión ni determina responsabilidad penal

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La revisión de los expedientes de la pasada administración del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón continúa y entrará en una nueva etapa, en la que exfuncionarios serán llamados para responder a las observaciones que se desprendan del proceso de entrega-recepción, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme.

El presidente municipal señaló que el procedimiento contempla primero el análisis de la documentación y posteriormente la comparecencia de los servidores públicos involucrados, quienes tendrán la oportunidad de aclarar dudas, aportar información y, en su caso, solventar las inconsistencias detectadas.

Amparo de exgerente continúa su trámite

Cuestionado sobre el amparo promovido por el exgerente de SIMAS, Roberto Escalante, Riquelme indicó que se trata de un asunto jurídico particular que deberá resolverse ante las instancias correspondientes.

“Es una situación jurídica de cada quien. Nosotros ya hicimos los señalamientos en su momento”, declaró.

El recurso promovido por Escalante se encuentra relacionado con posibles actos que pudieran afectar su libertad; sin embargo, la existencia del amparo no significa por sí misma que exista una orden de aprehensión ni determina responsabilidad penal. El juicio fue promovido ante un juzgado federal de La Laguna y continúa su trámite.

Revisión incluye pasivo superior a 2 mil millones de pesos

La situación ocurre mientras el Municipio mantiene bajo revisión la administración anterior de SIMAS, organismo que reportó un pasivo de más de 2 mil 81 millones de pesos al cierre de junio, cifra que generó cuestionamientos dentro del propio Consejo Directivo y que actualmente forma parte del contexto de la revisión financiera del sistema.

Riquelme sostuvo que el Ayuntamiento continuará colaborando con las instancias fiscalizadoras y proporcionará la documentación que sea requerida. Una vez concluida la etapa de comparecencias y análisis de información, serán las autoridades competentes las que determinen si existen elementos para iniciar procedimientos administrativos o legales.