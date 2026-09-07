Ex trabajadores de AHMSA reclaman solución frente a Sheinbaum

El grupo también estará atento a una audiencia pública prevista para este martes, en la que el síndico deberá explicar la situación de la la cuota concursal

Ex trabajadores de Altos Hornos de México se hicieron presentes este domingo durante el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Saltillo para exigir una solución a la crisis de la siderúrgica y pedir que la empresa sea vendida para que puedan recibir los pagos laborales que, aseguran, llevan casi cuatro años esperando.

Con una manta desplegada entre los asistentes, integrantes del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA pidieron a la mandataria federal intervenir directamente en el proceso y garantizar que la próxima subasta permita destrabar la situación de la empresa.

“Lo que queremos es que nos vean, que aquí estamos los trabajadores de Altos Hornos de México, pidiendo que ella intervenga directamente para que ya se arregle nuestro problema, que se venda la empresa y que se nos pague todo lo que se nos debe”, expresó Julián Torres Ávalos, presidente del grupo.

Trabajadores esperan resultados en la próxima subasta

Los trabajadores centran ahora sus expectativas en la subasta programada para el próximo 25 de septiembre. Torres Ávalos advirtió que un nuevo fracaso en el proceso de venta representaría un golpe severo para quienes llevan años sin recibir una solución.

“Nosotros esperamos que se venda, porque si no se vende va a ser un golpe muy fuerte para los trabajadores. Ya tenemos casi cuatro años esperando y no hemos visto ningún resultado a favor de nosotros”, señaló.

Durante el mensaje de la presidenta, el tema de AHMSA no fue abordado, situación que generó decepción entre los trabajadores que acudieron precisamente para hacer visible su exigencia.

“Nosotros esperábamos que lo tocara, no dijo nada. Respetamos la decisión, pero ya nomás nos queda esperar hasta el día 25”, indicó.

Audiencia revisará el pasivo laboral de AHMSA

El grupo también estará atento a una audiencia pública prevista para este martes, en la que el síndico deberá explicar la situación del pasivo laboral y la cuota concursal.

De acuerdo con la información que tienen los trabajadores, si la empresa logra venderse por alrededor de mil millones de dólares, una parte de los recursos se destinaría al pasivo laboral.

Torres Ávalos estimó que alrededor de 250 millones de dólares podrían corresponder al pago de los trabajadores, aunque aclaró que todo depende de que la operación se concrete.

“Mientras no se venda, no va a haber ni un cinco para nadie”, afirmó.

Preparan nuevas movilizaciones si fracasa la venta

Ante la posibilidad de que la subasta no prospere, los trabajadores ya preparan nuevas acciones. El grupo contempla realizar una movilización hacia la Ciudad de México y comenzó a organizar actividades para recaudar fondos que permitan sostener futuras protestas.

Torres Ávalos señaló que también se mantienen atentos a los intentos de retirar maquinaria de las instalaciones de AHMSA, los cuales, dijo, han sido impedidos en al menos dos ocasiones por trabajadores.

La presencia de los extrabajadores durante el informe presidencial buscó elevar la presión polític por a sobre un conflicto que permanece sin resolver y que mantiene en incertidumbre a cientos de familias de la Región Centro de Coahuila.