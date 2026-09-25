Evita choque entre taxis y termina impactado contra postes

El conductor de un Nissan Tsuru perdió el control tras realizar una maniobra evasiva y chocó contra postes de protección y un vehículo particular

Un taxi terminó impactándose contra postes de protección y un vehículo particular, luego de que su conductor realizara una maniobra para evitar chocar con otro automóvil de alquiler en el cruce del bulevar Guerrero y la Calle 10.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles, cuando Julio César Gómez López, de 36 años, conducía un Nissan Tsuru, con placas A 455 CTD y número de concesión 0584-T, por el bulevar Guerrero con dirección al periférico.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al llegar al cruce con la Calle 10, otro taxi se atravesó en su trayectoria, por lo que Gómez López intentó esquivarlo para evitar la colisión.

Taxi pierde el control tras maniobra evasiva

La maniobra provocó que el conductor perdiera el control del Nissan Tsuru y se dirigiera hacia la esquina, donde se encontraban instalados varios postes de protección, contra los cuales terminó chocando.

Tras el primer impacto, el taxi continuó su trayectoria y se estrelló contra un Volkswagen Jetta, con placas FLJ 099 D, conducido por Jesús Alejandro Peña Reséndiz, de 32 años, quien se encontraba detenido a la espera de avanzar.

Policía Municipal acudió al lugar del accidente

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Debido a que no se reportaron personas lesionadas, los involucrados esperaban llegar a un acuerdo mediante las aseguradoras para cubrir los daños materiales.