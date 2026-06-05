Evita casco tragedia tras choque de moto y taxi en Saltillo

Los primeros reportes indican que el conductor del vehículo realizó una vuelta a la izquierda y habría invadido la trayectoria de la moto.

Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este miércoles sobre el bulevar Otilio González, en su cruce con la calle Mario Castro Gil, dejó como saldo dos motociclistas lesionados luego de verse involucrados en un percance con una unidad de taxi.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el conductor del vehículo de alquiler circulaba con dirección hacia el sector San Vicente y al intentar incorporarse hacia la calle Mario Castro Gil realizó una vuelta a la izquierda. Durante la maniobra habría invadido la trayectoria de la motocicleta, cuyos ocupantes avanzaban con preferencia de paso rumbo al periférico Luis Echeverría Álvarez.

Tras el impacto, los dos tripulantes de la motocicleta cayeron sobre el pavimento y resultaron con diversas lesiones. Testigos destacaron que el uso del casco de protección fue determinante para evitar consecuencias más graves. Elementos de tránsito acudieron para tomar conocimiento del hecho y deslindar responsabilidades.