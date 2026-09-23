Evidencian a presunto menor dentro de bar en Saltillo

El señalamiento ocurre pocos días después del fallecimiento de una mujer de 61 años, quien presuntamente habría salido de este mismo bar la noche del domingo

Nuevamente, el bar Barra Negra, ubicado sobre Paseo de la Reforma en Saltillo, se encuentra en el centro de la polémica luego de que comenzara a difundirse en redes sociales un video en el que presuntamente aparece un adolescente al interior del establecimiento, acompañado de otros jóvenes.

En las imágenes se observa a personas que aparentemente habrían consumido bebidas alcohólicas, situación que generó nuevos cuestionamientos sobre los controles de acceso y supervisión dentro del lugar.

El señalamiento ocurre pocos días después del fallecimiento de una mujer de 61 años, quien presuntamente habría salido de este mismo bar la noche del domingo y posteriormente sufrió una caída en unas escaleras.

De acuerdo con versiones que han trascendido sobre el caso, la mujer habría perdido el equilibrio luego de una supuesta broma realizada por otro asistente, por lo que el establecimiento nuevamente queda bajo la lupa mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido.

El video ha provocado reacciones entre usuarios de redes sociales, principalmente por la posibilidad de que una persona menor de edad hubiera ingresado a un sitio donde se expenden bebidas alcohólicas.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la edad de la persona que aparece en las imágenes, por lo que corresponderá a las autoridades verificar el material, establecer si hubo alguna irregularidad y determinar, en caso de existir, las responsabilidades correspondientes.