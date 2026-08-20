Eventos llevan al 100% la ocupación hotelera en Pueblos Mágicos

Durante las próximas semanas continuará el calendario de actividades turísticas y de entretenimiento en diferentes regiones

La realización simultánea de vendimias, ferias, competencias deportivas y eventos turísticos llevó durante los últimos fines de semana a una ocupación hotelera del 100 por ciento en Pueblos Mágicos y en algunos municipios como Monclova, informó Cristina Amezcua.

La funcionaria señaló que todavía no concluye el balance económico general de las actividades recientes, pero adelantó que los niveles de hospedaje muestran una alta movilidad de visitantes entre distintas regiones del estado.

“Una ocupación hotelera que he visto en los Pueblos Mágicos de 100 por ciento los fines de semana, porque hemos tenido muchísimas actividades”, explicó.

Eventos llevan a hoteles a ocupación completa

Entre los eventos que han contribuido a este comportamiento mencionó las vendimias y la Feria de la Uva en Parras, además de actividades deportivas y turísticas realizadas en otras regiones.

El fenómeno no se concentró únicamente en los destinos tradicionalmente turísticos. Amezcua destacó que Monclova también alcanzó una ocupación hotelera del 100 por ciento, impulsada por la coincidencia de diferentes eventos durante el fin de semana.

“Hay municipios que a veces no tienen esa ocupación hotelera con diferentes temas. En Monclova, por ejemplo, más eventos deportivos hicieron que la ocupación hotelera en la región Centro estuviera al 100 por ciento”, señaló.

Coahuila 1000 deja derrama de 75 millones de pesos

Uno de los eventos con mayor impacto fue la Coahuila 1000, cuya edición recorrió distintas regiones del estado y dejó una derrama económica estimada en 75 millones de pesos.

La competencia inició en Torreón y posteriormente tuvo actividades en la Región Sureste y Centro-Desierto, incluyendo recorridos por Saltillo y Cuatro Ciénegas.

“Si hablamos del Coahuila 1000, que fue en diferentes regiones, hablamos de 75 millones de pesos de derrama económica”, indicó Amezcua.

A esa cantidad todavía deberá sumarse el movimiento generado por ferias, vendimias, actividades gastronómicas, eventos vaqueros y competencias deportivas realizadas paralelamente en distintos municipios.

La Secretaría de Turismo aún no cuenta con una cifra definitiva sobre la derrama económica total del fin de semana, debido a que continúa recopilando los resultados de cada actividad.

Continuará calendario de actividades turísticas

Amezcua señaló que posteriormente se presentará un balance completo, pero destacó que el comportamiento de los hoteles anticipa un resultado favorable para restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Durante las próximas semanas continuará el calendario de actividades turísticas y de entretenimiento en diferentes regiones, entre ellas nuevos eventos relacionados con la temporada de vendimias y el Rodeo Saltillo, cuya realización fue anunciada recientemente.

Así, además de los destinos con vocación turística permanente, la realización de eventos específicos está permitiendo que municipios que normalmente registran una menor demanda de hospedaje alcancen ocupaciones completas durante determinados fines de semana.