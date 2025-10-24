Eventos deportivos y recreativos fortalecen a Coahuila

Actividades deportivas del INEDEC buscan mejorar la salud y fortalecer la convivencia familiar en todo el estado de Coahuila.

Con el objetivo de fortalecer los hábitos saludables y fomentar la convivencia familiar a través del deporte, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) continúa impulsando actividades deportivas en todo el estado.

El director general del INEDEC, Antonio Cepeda Licón, destacó que cada fin de semana se llevan a cabo diferentes torneos, carreras y jornadas de activación física, que buscan promover el ejercicio y la integración social.

“Hay muchos eventos, torneos de pádel o carreras también, que se realizan todos los fines de semana, donde nosotros nos sumamos. Nos da gusto ver a las familias participando y disfrutar del deporte como una forma de vida”, comentó Cepeda Licón.

Entre las actividades recientes, se llevó a cabo el Bailotón Rosa en el Parque Venustiano Carranza, evento que formó parte de las acciones del Mes Rosa, dedicado a la prevención del cáncer de mama.

“Este evento buscó generar conciencia sobre la importancia de la salud, pero también motivar a las mujeres y a sus familias a mantenerse activas físicamente. Es una manera de decir que moverse también salva vidas”, señaló Cepeda Licón.

Durante el evento, decenas de familias se dieron cita para participar en la jornada de activación, que incluyó música, baile y dinámicas recreativas.

Cepeda Licón mencionó que las escuelas de iniciación y especialización deportiva del INEDEC continúan funcionando durante todo el año en las diferentes unidades deportivas, donde niñas, niños y jóvenes pueden formarse en distintas disciplinas.

“Estas escuelas forman parte de nuestra estrategia permanente. Queremos que desde pequeños los niños conozcan el valor del deporte, del trabajo en equipo y del esfuerzo”, añadió.

El instituto reiteró su compromiso de seguir promoviendo actividades deportivas y recreativas en beneficio de las familias coahuilenses.

Ciudadanos destacan el valor del deporte

Laura Hernández, una de las asistentes, expresó que este tipo de actividades ayudan a crear conciencia y promover la salud entre la población.

“Me pareció excelente que se hiciera este Bailotón Rosa. A veces no tenemos tiempo de hacer ejercicio, pero eventos como este nos animan a movernos y convivir en familia”, comentó.

Otro de los participantes, Jorge Martínez, destacó el crecimiento en la oferta deportiva del estado.