Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Eventos deportivos y recreativos fortalecen a Coahuila

Por: Tyler Collazo

23 Octubre 2025, 12:36

Compartir

Actividades deportivas del INEDEC buscan mejorar la salud y fortalecer la convivencia familiar en todo el estado de Coahuila.

Eventos deportivos y recreativos fortalecen a Coahuila

Con el objetivo de fortalecer los hábitos saludables y fomentar la convivencia familiar a través del deporte, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) continúa impulsando actividades deportivas en todo el estado.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 11.42.00 AM (1).jpeg

El director general del INEDEC, Antonio Cepeda Licón, destacó que cada fin de semana se llevan a cabo diferentes torneos, carreras y jornadas de activación física, que buscan promover el ejercicio y la integración social.

“Hay muchos eventos, torneos de pádel o carreras también, que se realizan todos los fines de semana, donde nosotros nos sumamos. Nos da gusto ver a las familias participando y disfrutar del deporte como una forma de vida”, comentó Cepeda Licón.

Entre las actividades recientes, se llevó a cabo el Bailotón Rosa en el Parque Venustiano Carranza, evento que formó parte de las acciones del Mes Rosa, dedicado a la prevención del cáncer de mama.

“Este evento buscó generar conciencia sobre la importancia de la salud, pero también motivar a las mujeres y a sus familias a mantenerse activas físicamente. Es una manera de decir que moverse también salva vidas”, señaló Cepeda Licón.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 11.50.40 AM.jpeg

Durante el evento, decenas de familias se dieron cita para participar en la jornada de activación, que incluyó música, baile y dinámicas recreativas.

Cepeda Licón mencionó que las escuelas de iniciación y especialización deportiva del INEDEC continúan funcionando durante todo el año en las diferentes unidades deportivas, donde niñas, niños y jóvenes pueden formarse en distintas disciplinas.

“Estas escuelas forman parte de nuestra estrategia permanente. Queremos que desde pequeños los niños conozcan el valor del deporte, del trabajo en equipo y del esfuerzo”, añadió.

El instituto reiteró su compromiso de seguir promoviendo actividades deportivas y recreativas en beneficio de las familias coahuilenses. 

Ciudadanos destacan el valor del deporte 

Laura Hernández, una de las asistentes, expresó que este tipo de actividades ayudan a crear conciencia y promover la salud entre la población.

“Me pareció excelente que se hiciera este Bailotón Rosa. A veces no tenemos tiempo de hacer ejercicio, pero eventos como este nos animan a movernos y convivir en familia”, comentó.

Otro de los participantes, Jorge Martínez, destacó el crecimiento en la oferta deportiva del estado.

“He visto cómo se han abierto más espacios y horarios para entrenar. Mis hijos van a las escuelas de iniciación deportiva y les ha servido mucho, no solo para aprender, sino para hacer amigos y tener disciplina”, dijo.

 

Comentarios