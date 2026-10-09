Evaluó CIESA compra de AHMSA desde hace un año

José Arturo Domínguez Arteaga recorrió las instalaciones de AHMSA el 7 de octubre de 2025, casi 11 meses antes de la subasta del 25 de septiembre de 2026

José Arturo Domínguez Arteaga, CEO de CIESA, realizó en octubre de 2025 un recorrido por las instalaciones de Altos Hornos de México en Monclova, como parte del acercamiento de la empresa interesada en adquirir la siderúrgica y conocer directamente sus condiciones físicas.

La visita ocurrió aproximadamente 11 meses antes de la subasta celebrada el 25 de septiembre de 2026, en la que CIESA apareció entre los postores interesados en adquirir la Unidad Productiva en Venta integrada por activos de AHMSA y MINOSA.

Durante aquel recorrido, representantes del grupo empresarial conocieron diferentes áreas de la siderúrgica y recibieron información relacionada con las condiciones de las instalaciones, equipos y procesos productivos de la compañía.

La visita permitió al grupo interesado observar directamente parte de la infraestructura industrial de AHMSA, en momentos en que la empresa permanecía dentro del proceso de concurso mercantil y se preparaba el camino para una eventual venta de sus activos.

CIESA conoció la siderúrgica antes de la subasta

La presencia de Domínguez Arteaga en AHMSA se registró el 7 de octubre de 2025, cuando representantes de CIESA realizaron un recorrido por instalaciones de la empresa para conocer sus condiciones y evaluar la posibilidad de participar en el proceso de adquisición.

Entre las áreas recorridas estuvieron instalaciones relacionadas con la producción siderúrgica, incluidos sectores vinculados con los molinos de placa y lámina, así como equipos utilizados para la producción de acero líquido.

Durante el recorrido, los interesados recibieron explicaciones sobre aspectos técnicos, financieros y operativos relacionados con la empresa, dentro de las actividades que permitían a potenciales compradores conocer las condiciones de la siderúrgica.

La visita ocurrió cuando todavía faltaban varios meses para que el procedimiento de venta llegara a su etapa definitiva, pero evidenció que CIESA había comenzado desde entonces a estudiar la posibilidad de adquirir AHMSA.

Posteriormente, Domínguez Arteaga mantuvo su interés en la siderúrgica y volvió a aparecer públicamente como uno de los empresarios interesados en la adquisición de los activos ofrecidos dentro del concurso mercantil.

Casi un año antes de la subasta

El recorrido de octubre de 2025 adquiere relevancia ahora que el proceso de venta se encuentra nuevamente bajo revisión judicial, luego de que un postor calificado solicitara 90 días adicionales para realizar verificaciones sobre los activos y la situación patrimonial de la unidad productiva.

El acuerdo judicial del 7 de octubre de 2026 no identifica públicamente en el resumen de la solicitud al postor por su nombre, por lo que no debe equipararse automáticamente esa petición con CIESA sin revisar el expediente correspondiente.

Sin embargo, la visita documentada de Domínguez Arteaga demuestra que CIESA tuvo contacto directo con las instalaciones de AHMSA desde octubre de 2025 y pudo conocer físicamente parte de la infraestructura que posteriormente quedó comprendida en el proceso de venta.

Las Bases de Subasta aprobadas en julio de 2026 contemplaron además mecanismos para que los postores calificados obtuvieran información técnica, financiera, legal, operativa, ambiental y regulatoria antes de concretar sus propuestas.

El propio juzgado solicitó recientemente al síndico informar qué actividades de revisión previstas en las bases fueron utilizadas por el postor que actualmente pide 90 días adicionales.

Ese informe podría precisar hasta dónde llegó la revisión realizada antes de la subasta y qué mecanismos fueron aprovechados por el interesado para conocer los activos ofrecidos.

Por ahora, lo documentado permite establecer que José Arturo Domínguez Arteaga no tuvo su primer acercamiento con AHMSA durante la subasta de septiembre de 2026, sino que CIESA ya había recorrido las instalaciones de la siderúrgica desde octubre de 2025.

La visita representa un antecedente relevante para reconstruir el proceso de acercamiento de CIESA a AHMSA y conocer cuánto tiempo llevaba el grupo empresarial evaluando la posibilidad de participar en la adquisición de la empresa.