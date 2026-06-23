Evaluará Salud resultados de estrategia contra la obesidad

El subsecretario de Atención de la Salud, Raúl Rodríguez Sánchez, destacó que el programa se implementó en coordinación con el DIF.

La Secretaría de Salud de Coahuila inició la revisión de los resultados obtenidos durante el ciclo escolar en las acciones implementadas para combatir la obesidad infantil, tras un año de trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en planteles de todo el estado.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que durante el ciclo se realizaron mediciones de peso y talla, así como actividades de orientación nutricional dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia, promoviendo el “Plato del Buen Comer” y hábitos saludables.

Actualmente se analiza la información recabada para determinar el impacto de estas medidas y conocer si hubo avances en la reducción del sobrepeso y la obesidad entre la población estudiantil.

El subsecretario de Atención de la Salud, Raúl Rodríguez Sánchez, destacó que el programa se implementó en coordinación con el DIF, el CEU, Promoción de la Salud y el IMSS, lo que permitió ampliar su alcance en las escuelas.

Indicó que la estrategia fue bien recibida por la comunidad educativa, incluso con solicitudes de continuidad por parte de docentes, aunque no se detectó un diagnóstico alarmante de sobrepeso u obesidad en términos generales.

No obstante, advirtió que uno de los principales puntos de atención es la oferta de alimentos en cooperativas escolares, ya que el consumo de comida chatarra afecta la salud de los menores, aunque no se refleje de inmediato en obesidad.

Rodríguez Sánchez explicó que actualmente las acciones continúan principalmente en hospitales generales con seguimiento nutricional, mientras que la continuidad del programa en escuelas dependerá de nuevos diagnósticos y financiamiento. Añadió que la estrategia ha evolucionado desde “Mídete, Nútrete y Actívate” hasta esquemas como “Vive sano, vive feliz”.

Finalmente, señaló que algunos componentes como la atención de caries y entrega de lentes serán evaluados, y que una vez concluido el análisis se definirán las acciones para el próximo ciclo escolar, manteniendo como prioridad la prevención de enfermedades crónicas asociadas a la obesidad infantil.