Evalúan caso de adolescente localizada en riesgo en Coahuila

PRONNIF realizará valoración psicológica y jurídica para esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles vulneraciones a los derechos de la menor

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) interviene en el caso de una adolescente de 13 años localizada en una situación de riesgo en un ejido de San Buenaventura, luego de que en redes sociales circularan versiones sobre su presunta entrega a un adulto. La dependencia realizará una evaluación psicológica y jurídica para determinar si fue víctima de alguna vulneración y establecer las medidas de protección necesarias.

Martha Lucía Herrera, representante de la Subprocuraduría de PRONNIF en la Región Centro, informó que existe coordinación con la Procuraduría Municipal y la Policía de San Buenaventura para atender el caso. Explicó que las autoridades municipales confirmaron el reporte y localizaron a la adolescente, por lo que se gestionó su traslado a las instalaciones regionales para iniciar el procedimiento especializado.

La funcionaria indicó que la menor fue encontrada en circunstancias que representan una posible situación de riesgo, acompañada de una persona con quien aparentemente no debía estar. Sin embargo, precisó que todavía no existen elementos suficientes para establecer cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron o si se cometió algún delito.

Analizarán posibles violaciones a los derechos de la menor

Una vez que la adolescente se encuentre en las instalaciones de la Subprocuraduría, personal especializado realizará una entrevista y una intervención psicológica para conocer su situación. A partir de los resultados, se elaborará una opinión técnica y se evaluará el entorno familiar y social para determinar si necesita medidas especiales de protección.

Herrera explicó que las publicaciones que señalan una presunta entrega de la menor por parte de sus familiares a un adulto no han sido confirmadas. La autoridad deberá esclarecer si la adolescente salió de su hogar por decisión propia o si estuvo expuesta a presiones, engaños u otras circunstancias que pudieran constituir una vulneración de sus derechos.

La funcionaria señaló que entre las posibles líneas de análisis se encuentran la trata de personas y la corrupción de menores. No obstante, aclaró que ninguna de estas hipótesis puede darse por confirmada hasta concluir la intervención y reunir información suficiente sobre las circunstancias en que fue localizada.

La evaluación permitirá identificar posibles afectaciones y establecer qué tipo de asistencia requiere la adolescente. La dependencia también analizará las condiciones de su entorno para determinar las acciones que garanticen su integridad y permitan restituir sus derechos.

Podrían denunciar posibles hechos delictivos

La Subprocuraduría proporcionará atención psicológica y jurídica a la menor y, si las circunstancias lo requieren, ejercerá su representación en suplencia para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada. La decisión dependerá de los resultados de la intervención y de los indicios que permitan advertir la posible comisión de un delito.

Herrera precisó que PRONNIF no tiene atribuciones para perseguir delitos ni determinar responsabilidades penales. Su función consiste en identificar posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, adoptar medidas de protección dentro de sus facultades y comunicar a las autoridades ministeriales los hechos que deban investigarse.

Corresponderá al Ministerio Público esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, identificar a las personas involucradas y determinar si existen elementos para ejercer acción penal. Mientras tanto, PRONNIF continuará con la valoración del caso y definirá el plan de restitución de derechos que corresponda.

La funcionaria no confirmó que la familia de la adolescente la hubiera entregado o vendido a un adulto, como se ha señalado en redes sociales. Indicó que será necesario conocer directamente la versión de la menor y analizar su situación antes de establecer conclusiones sobre lo ocurrido.