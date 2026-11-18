La expansión dependerá del desempeño de los tres recorridos actuales; también analizan unidades pequeñas y cambios al reglamento para mejorar la movilidad

El sistema de transporte público de Saltillo contempla un proyecto de hasta 30 rutas para ampliar la cobertura en distintos sectores de la ciudad; sin embargo, la incorporación de nuevos recorridos alimentadores dependerá de los resultados de una evaluación de las tres rutas que actualmente se encuentran en operación.

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, informó que el análisis se realizará al cierre de 2026 para determinar en qué momento del primer trimestre de 2027 podría continuar la ampliación del servicio.

Explicó que actualmente funcionan tres rutas alimentadoras y que la prioridad es consolidar su operación antes de incorporar nuevos recorridos, particularmente en sectores del poniente de Saltillo donde se busca mejorar la cobertura del transporte público.

El funcionario aclaró que todavía no se ha determinado cuántas rutas adicionales podrían comenzar a operar durante el próximo año, debido a que la decisión dependerá tanto de los resultados de las evaluaciones como de la capacidad de los concesionarios.

De la Rosa Molina señaló que el esquema de operación contempla periodos de prueba de tres meses, durante los cuales se revisa el funcionamiento del servicio, y precisó que no se había establecido un calendario de apertura de nuevas rutas cada trimestre.

Como parte de la modernización del transporte, también se analiza la posibilidad de incorporar unidades de menor tamaño para atender sectores donde las dimensiones de las calles dificultan la circulación de autobuses convencionales de ocho a diez metros.

Entre las alternativas se encuentran vehículos similares a las camionetas tipo Urban, que podrían utilizarse principalmente en sectores del poniente y centro de Saltillo, aunque su incorporación requiere modificaciones a la reglamentación municipal del transporte.

El director de Movilidad agregó que otro de los proyectos consiste en modernizar la infraestructura semafórica mediante una red de fibra óptica propia del municipio, con trabajos que comienzan en el sector de Otilio González.

Explicó que esta infraestructura permitiría mejorar la transmisión de información de cámaras de vigilancia, aforos vehiculares y sistemas de monitoreo en tiempo real, debido a que actualmente parte de las comunicaciones municipales utiliza enlaces de microondas que presentan saturación.

Las modificaciones a la reglamentación también contemplan revisar las condiciones de operación del servicio de taxis y su adaptación a las nuevas necesidades de movilidad, incluidas las características de los servicios ofrecidos mediante plataformas digitales.