Evalúa Miguel Riquelme avance de programas sociales

Durante el encuentro se revisó la operación de diversos apoyos dirigidos a mejorar las condiciones de vivienda de las familias torreonenses

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó una reunión de trabajo con el director de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, y su equipo, con el objetivo de evaluar el avance de los programas sociales municipales y reforzar las estrategias de atención a la ciudadanía.

Durante el encuentro se revisó la operación de diversos apoyos dirigidos a mejorar las condiciones de vivienda de las familias torreonenses, entre ellos la entrega de tinacos a bajo costo, vales para material de construcción y el programa de pintura gratuita de fachadas.

Riquelme Solís destacó que la política social del municipio debe mantenerse cercana a la población y responder a las necesidades reales de cada sector de la ciudad mediante acciones que generen beneficios directos y contribuyan a elevar la calidad de vida de las familias.

Además de los programas de vivienda, las autoridades analizaron las estrategias para fortalecer los espacios de convivencia comunitaria, como el Paseo Colón, considerado uno de los principales puntos de encuentro familiar en Torreón, así como las actividades y talleres que se imparten en los Centros Comunitarios del municipio.

El alcalde también instruyó mantener una coordinación permanente con las dependencias del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a fin de ampliar el alcance de los programas sociales y mejorar los resultados para la ciudadanía.

Finalmente, exhortó al personal de la Dirección de Desarrollo Social a mantener una atención cercana, eficiente y de puertas abiertas, privilegiando el contacto directo con la población para asegurar que cada acción emprendida se traduzca en beneficios concretos para las familias torreonenses.