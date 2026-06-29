Evalúa judicializar caso de hija contra su padre en Saltillo

La Fiscalía General del Estado analiza judicializar el caso de Evelyn 'N', detenida por presunta violencia familiar contra su padre

La Fiscalía General del Estado analiza llevar ante un juez el caso de Evelyn “N”, de 40 años, detenida por el presunto delito de violencia familiar en agravio de su padre, Pedro “N”, de 70 años, el adulto mayor que fue rescatado el miércoles de una vivienda en condiciones de hacinamiento en la colonia República de Saltillo.

El delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, Julio Loera de la Rosa, informó que las primeras investigaciones, junto con entrevistas realizadas a vecinos y otras personas que conocían la situación, fortalecen la carpeta de investigación iniciada tras el operativo en el que el hombre fue localizado en un segundo piso que presentaba condiciones de riesgo.

"Estamos investigando precisamente un hecho de violencia familiar. “Ya en entrevistas con vecinos y con personas que pudieron percatarse de algunas situaciones, confirman algunos hechos”, señaló. Precisó que Pedro “N” permanece internado en el Hospital General de Saltillo, donde recibe atención médica.

Aunque presenta algunos moretones y lesiones que no ponen en riesgo su vida, los especialistas decidieron mantenerlo en observación debido a su edad antes de autorizar su alta hospitalaria.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público también recabará la declaración del adulto mayor, ya que su testimonio será un elemento importante para determinar si la carpeta de investigación se judicializa y se solicita la vinculación a proceso de la detenida.

Loera explicó que las investigaciones apuntan a que padre e hija habitaban el mismo domicilio y que existían conflictos relacionados con la presencia de perros rescatados de la calle, situación que presuntamente generaba constantes diferencias entre ambos.

La Fiscalía aún se encuentra dentro del plazo legal para definir la situación jurídica de Evelyn “N”, periodo durante el cual se practican dictámenes periciales y se integran mayores elementos de prueba. “Necesitamos realizar el dictamen, recabar más información y eventualmente ejercitar acción penal, si así también lo solicita la víctima”, indicó el delegado.

El caso salió a la luz en redes sociales, donde se pidió apoyo de las autoridades para rescatar al auditor mayor, por lo que elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), Bomberos de Saltillo y paramédicos de la Cruz Roja ingresaron a la vivienda para rescatar al adulto mayor, quien permanecía en una habitación ubicada en la segunda planta del inmueble, donde además existía un boquete en una pared que representaba un riesgo de caída.

Tras el operativo, Evelyn “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación para determinar si solicita al juez de control el inicio del proceso penal por violencia familiar.