Evalúa el Congreso de Coahuila informe de la Auditoría

El Congreso determinará las sanciones que se aplicarán a aquellos entes públicos que no hayan solventado las observaciones hechas por la Auditoría Superior

La Auditoría Superior del Estado entregó el pasado 30 de diciembre el informe de resultados de las cuentas públicas 2024 al Congreso del estado, con lo que la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública revisarán los reportes y determinará las sanciones que se aplicarán a aquellos entes públicos que no hayan solventado las observaciones hechas por la ASE.

En el caso de Múzquiz, municipio que gobernó durante 2024 Tania Flores, quien enfrenta un proceso judicial por ejercicio indebido de funciones, la ASE documenta una serie de observaciones por montos no solventados.

Como resultado de la auditoría ASE-07232-2024 se desprenden 5 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de un millón 337 mil 751.13 pesos, correspondientes a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

Asimismo, la Auditoría detalla que con motivo de la fiscalización superior al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 2024 se realizó una auditoría de Cumplimiento en la que se detallan observaciones no solventadas por un valor de 757 mil 937.14 pesos.

Además la ASE menciona obervaciones no solventadas por un valor de 20 millones 973 mil 580.09 pesos, dentro de la auditoría ASE-02548-2025.

Otras observaciones se refieren a un “control interno insuficiente para garantizar el ejercicio eficiente de los recursos o en el cumplimiento de obligaciones legales y normativas, integrados en una observación por un valor de 2 millones 970 mil 700 pesos”.

La ASE refiere además irregulridades en la contratación y adquisición de servicios por un millón 629 mil 12.74 pesos, además de otras observaciones en la misma materia por 5 millones 608 mil 900 pesos.

Por si fuera poco, “falta comprobación o la documentación e información presentadas son insuficientes para su comprobación y justificación, integrados en tres observaciones por un valor de 10 millones 169 mil 500 pesos, y otros 496 mil 664 pesos de los que falta documentación que los justifique".

Cabe mencionar que con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados, la ASE iniciará, en su caso, el procedimiento correspondiente en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativaspara presentar las denuncias y/o querellas penales a que hubiere lugar por los probables delitos que se pudieran configurar.