Evacúan a trabajadores tras incendio en empresa de Coahuila

Los bomberos trabajaron en el lugar para controlar el incendio y posteriormente realizaron una revisión de las áreas donde se presentó la emergencia

Alrededor de 20 personas fueron evacuadas de una empresa dedicada a la fabricación de productos de plástico, luego de que se registrara un incendio en las instalaciones ubicadas en el cruce de Las Torres y el bulevar Luis Echeverría Álvarez.

El reporte movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos, quienes ingresaron al inmueble para realizar las maniobras necesarias y atender el fuego registrado en el establecimiento.

De acuerdo con la información disponible, las personas evacuadas eran de origen chino y se encontraban en la parte posterior de la empresa, donde están habilitados dormitorios y una cocina.

Como medida preventiva, los trabajadores fueron sacados de las instalaciones ante la presencia de humo y para evitar que pudieran resultar afectados durante las labores de emergencia.

Los bomberos trabajaron en el lugar para controlar el incendio y posteriormente realizaron una revisión de las áreas donde se presentó la emergencia.

Hasta el momento no se han establecido las causas que originaron el fuego. Personal de Protección Civil municipal y estatal permaneció en el sitio para verificar las condiciones del inmueble y determinar las acciones correspondientes antes de permitir el regreso del personal.