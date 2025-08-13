Evacuan a pacientes ante incendio en clínica del IMSS en Monclova

Personal del hospital procedió a evacuar a entre 40 a 50 pacientes junto con sus familiares debido al siniestro que se presentó en la Clínica 7

Una gran movilización se generó la madrugada de este martes en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Monclova, Coahuila, luego de que se registró un incendio en el segundo piso.

Los hechos se registraron pasadas las 03:00 horas de este martes en este antiguo hospital ubicado sobre el boulevard Harold R. Pape.

Ante esta situación el humo comenzó a invadir gran parte del hospital, por lo se activó un protocolo de seguridad y las instalaciones comenzaron a ser evacuadas.

Personal del hospital entre médicos, enfermeras y camilleros procedieron a evacuar aproximadamente entre 40 a 50 pacientes junto con sus familiares.

Al lugar arribaron los diferentes cuerpos de auxilio, quienes controlaron el conato de incendio que se originó en una de las salas deshabitadas en esos momentos.

Se mencionó que estos hechos presuntamente fueron provocados por corto circuito en el sistema eléctrico del hospital.