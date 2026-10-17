Evacúan 150 personas por riesgo de volcadura de pipa en Saltillo

De acuerdo con los reportes, el pavimento resbaladizo provocó que el tractocamión perdiera tracción durante el ascenso, generando una situación de riesgo

La mañana de este viernes 16 de octubre se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el barrio Ojo de Agua, en la Zona Centro de Saltillo, luego de que una pipa con doble remolque cargada con aproximadamente 31,500 litros de gasolina derrapara al intentar subir la pronunciada pendiente de la calle José María Morelos y Pavón, a la altura de Félix U. Gómez, quedando inmovilizada y con riesgo de deslizarse o volcar.

Ante el peligro que representaba la pesada unidad de la empresa Reco Logistics, elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal implementaron un operativo preventivo que incluyó la evacuación de más de 150 personas.

Entre los inmuebles desalojados estuvieron la primaria Juan Enrique Pestalozzi, donde únicamente había personal docente y administrativo; el plantel 20 de Noviembre y las instalaciones del INAPAM, ubicadas en ese sector.

Agentes de Tránsito cerraron las calles aledañas para evitar el paso de vehículos y peatones, mientras personal especializado realizó maniobras con grúas de gran capacidad para estabilizar y retirar la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el pavimento resbaladizo provocó que el tractocamión perdiera tracción durante el ascenso, generando una situación de riesgo que obligó a activar los protocolos de seguridad en esta zona habitacional de Saltillo.