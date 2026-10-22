Estudiantes se capacitan en 300 empresas con educación dual

El secretario de Educación, Emanuel Garza, informó que estudiantes de nivel medio superior y superior combinan clases con formación práctica dentro de empresas

Un total de mil 400 estudiantes de educación media superior y superior participan en el modelo de educación dual en Coahuila, mediante el cual combinan sus estudios con capacitación práctica en más de 300 empresas, para adquirir experiencia laboral antes de concluir su preparación académica.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, informó que este esquema permite a los jóvenes desarrollar habilidades directamente en los centros de trabajo, al mismo tiempo que continúan su formación en preparatorias, universidades e instituciones tecnológicas.

Estas cifras fueron dadas a conocer durante la Sesión Informativa Mensual de Socios de octubre de Coparmex Coahuila Sureste, donde Garza Fishburn impartió la conferencia “Formación Dual: de una historia de éxito a una oportunidad para tu empresa”, enfocada en fortalecer la vinculación entre el sector educativo y empresarial.

Actualmente, el modelo cuenta con la participación de poco más de 300 empresas, que colaboran con las instituciones educativas para ofrecer espacios de aprendizaje vinculados con las actividades del sector productivo.

“Es un modelo en el que se combina no solamente el aprendizaje en las instituciones de educación, sino también un proceso formativo al interior de las empresas participantes”, explicó el funcionario.

Garza Fishburn destacó que Coahuila comenzó a implementar la educación dual desde 2013 y se ha consolidado como uno de los estados con mayor experiencia en esta modalidad, particularmente en la calidad de sus programas de formación.

Fortalecen colaboración con sector empresarial

El secretario señaló que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha sido uno de los principales organismos impulsores de esta estrategia, mediante la vinculación de empresas con instituciones educativas.

Como parte de su fortalecimiento, se emitió un acuerdo secretarial estatal y se integró el Consejo Estatal de Educación Dual, conformado por representantes del sector académico y empresarial.

La educación dual forma parte de la estrategia estatal Impulso Educativo, dentro del eje de aprendizajes esenciales, con el propósito de que los alumnos desarrollen competencias relacionadas con las necesidades de las empresas.

El funcionario sostuvo que este esquema facilita la transición entre la escuela y el trabajo, al permitir que los estudiantes conozcan los procesos de producción, las condiciones laborales y las habilidades que requieren las compañías antes de buscar su primer empleo.