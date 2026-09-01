Estudiantes regresan a clases entre emociones en Saltillo

Orgullo, ternura y hasta algunas lágrimas acompañaron a madres y padres durante los primeros momentos del regreso escolar

Después de varias semanas de vacaciones, este lunes las calles de Saltillo volvieron a llenarse de estudiantes que, con uniformes impecables, zapatos recién boleados, mochilas nuevas y cuadernos todavía sin estrenar, regresaron a las aulas.

En los pequeños se reflejaban los nervios y la emoción por reencontrarse con sus compañeros y maestros, mientras que para muchos padres la jornada estuvo marcada por sentimientos encontrados.

Emoción y lágrimas acompañaron el regreso escolar

Orgullo, ternura y hasta algunas lágrimas acompañaron a madres y padres durante los primeros momentos del regreso escolar. Los uniformes perfectamente acomodados y los zapatos relucientes contrastaban con la realidad que en pocas horas suele aparecer: porque basta con que llegue el recreo, el balón o una carrera para que esa ropa que salió impecable de casa deje de lucir como nueva.

Aun así, la emoción de verlos iniciar una nueva etapa pudo más que cualquier preocupación por las manchas.

Saltillo comienza un nuevo ciclo escolar

El regreso se vivió en planteles de preescolar, primaria, secundaria y nivel profesional de Saltillo, marcando oficialmente el comienzo de un nuevo ciclo escolar.

Entre nervios, sonrisas, abrazos y expectativas quedaron las primeras imágenes de una jornada especial para las familias. Y a usted, ¿cómo le fue con este regreso a clases?