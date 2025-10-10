Estudiantes promueven lectura con donación de libros en Saltillo 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación promueven la lectura con jornada de donación de libros en la ciudad de Saltillo

Con el objetivo de fomentar la lectura y acercar el conocimiento a más personas, alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación realizaron una jornada de donación de libros, en la que participaron estudiantes, maestros y personal administrativo.

Durante la actividad, se recolectaron ejemplares de diversos géneros, entre ellos novelas, cuentos, textos académicos y obras de desarrollo personal, los cuales serán entregados a bibliotecas comunitarias y espacios públicos donde se busca impulsar el hábito de la lectura.

Los organizadores destacaron la importancia de donar libros como una forma de darles una segunda vida y permitir que otras personas accedan al conocimiento, fomentando valores como la empatía, la solidaridad y el aprendizaje compartido.

Esta iniciativa se suma a las acciones sociales que la Facultad impulsa cada semestre, reforzando el compromiso de los jóvenes universitarios con la educación, la cultura y el desarrollo comunitario.

Durante la jornada, estudiantes y participantes compartieron sus motivaciones y experiencias:

“Me encanta poder donar libros que ya no uso. Saber que alguien más los leerá y aprenderá con ellos es muy gratificante”, expresó Valeria González, estudiante de quinto semestre. “Creo que la lectura transforma vidas. Participar en esta actividad me hace sentir que estamos dejando una huella positiva en nuestra comunidad”, comentó Juan Pablo Ramírez, alumno de Comunicación. “Para mí, donar un libro es más que entregar un objeto; es compartir conocimiento y abrir oportunidades a quienes no tienen acceso a la lectura”, señaló Mariana López, docente participante en la jornada.

Con esta actividad, los futuros comunicadores demuestran que leer y compartir conocimiento sigue siendo una poderosa herramienta para transformar realidades y fortalecer los lazos dentro de la comunidad universitaria y la sociedad en general.