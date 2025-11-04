Info 7 Logo
Estudiantes montan altar y desfilan como catrinas en Saltillo

Por: Antonio Herrera

03 Noviembre 2025, 18:13

Los docentes organizadores explicaron que el objetivo principal fue reforzar los valores de convivencia y rescate de las tradiciones mexicanas.

Alumnos de la escuela primaria Juan Esquivel Espinoza, la secundaria Apolonio Avilés y jóvenes de nivel preparatoria realizaron una destacada actividad cultural en la colonia Gustavo Espinosa Mireles de Saltillo.

Desde temprana hora de este lunes 3 de noviembre, alrededor de las 7:00 de la mañana, comenzaron a montar un gran altar de muertos en las escalinatas del sector, para después llevar a cabo un colorido desfile con niños, adolescentes y jóvenes caracterizados como catrinas y catrines. La iniciativa contó con el respaldo y la entusiasta participación de padres de familia.

Aunque algunos pudieron considerar que la celebración llegó unos días después de las fechas tradicionales, los docentes organizadores explicaron que el objetivo principal fue reforzar los valores de convivencia y rescate de las tradiciones mexicanas.

Señalaron que el Día de Muertos no solo se trata de recordar a los seres queridos, sino también de promover la unión familiar y el sentido de comunidad entre los habitantes del sector.

Asimismo, destacaron que actividades como ésta ayudan a fomentar un entorno más armonioso, fortaleciendo los lazos entre niños, jóvenes, padres y maestros.

Con estas acciones, la comunidad educativa busca dejar atrás las diferencias y promover el trabajo en equipo, convirtiendo las tradiciones culturales en una oportunidad para construir una sociedad más solidaria y libre de violencia.

