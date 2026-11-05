Estudiantes exhiben deterioro en instalaciones de la UAdeC

La exigencia también encuentra eco entre estudiantes de la UAdeC, quienes señalaron deficiencias en instalaciones de preparatorias y facultades

La falta de agua, papel higiénico, jabón y mantenimiento en los baños de distintas escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) quedó al descubierto mediante testimonios de estudiantes del campus Campo Redondo, quienes denunciaron las condiciones en las que deben utilizar un servicio básico durante jornadas escolares que pueden extenderse hasta ocho horas.

Las quejas surgen en medio del conflicto estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), donde la rehabilitación y mejora de los sanitarios formó parte del pliego petitorio presentado por los alumnos para levantar el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza. La exigencia también encuentra eco entre estudiantes de la UAdeC, quienes señalaron deficiencias en instalaciones de preparatorias y facultades.

Estudiantes reportan falta de agua en Campo Redondo

Regina, estudiante entrevistada en Campo Redondo, describió baños con olores desagradables, falta de agua y sanitarios que no funcionan correctamente. Explicó que uno de los principales problemas es encontrar instalaciones abiertas, situación que obliga a los alumnos a desplazarse hacia otras facultades para atender sus necesidades fisiológicas.

Majo coincidió en las deficiencias y cuestionó que algunos sanitarios permanezcan cerrados o tengan acceso restringido mediante contraseñas, mientras otros presentan problemas de abastecimiento de agua. La estudiante pidió al rector de la UAdeC atender el deterioro de las instalaciones universitarias y mencionó también problemas en el edificio de Infoteca.

Señalan fallas de mantenimiento en baños de preparatoria

Las condiciones más cuestionadas corresponden a los sanitarios de preparatoria. Edwin, quien señaló diferencias importantes entre las instalaciones universitarias, aseguró que en la Preparatoria Número 1 frecuentemente faltan papel higiénico y jabón, además de existir puertas oxidadas, desperfectos en los mingitorios y deficiencias de privacidad. El estudiante consideró que garantizar estas condiciones es responsabilidad de las autoridades educativas y no de los alumnos.

David Ricardo y Raúl Espinoza también señalaron problemas en los baños de preparatoria, entre ellos cerraduras inservibles, puertas que se abren solas, llaves de agua dañadas y posibles riesgos de resbalones por fugas. Ambos cuestionaron las dificultades de permanecer entre seis y ocho horas en la escuela sin contar siempre con sanitarios limpios, funcionales y con privacidad.

Cuestionan restricciones de acceso y falta de privacidad

Las restricciones de acceso representan otra inconformidad. Camila Miranda consideró injusto que dentro de un mismo campus existan baños a los que solamente puedan ingresar determinadas personas mediante contraseñas o tarjetas. Desde su perspectiva, los sanitarios deberían encontrarse disponibles para la comunidad universitaria, independientemente de la escuela o facultad a la que pertenezcan.

Naomi denunció que algunas puertas de los baños de mujeres no cuentan con seguros funcionales, lo que permite que otras personas las abran mientras están ocupados. También señaló problemas de suciedad, ausencia de papel higiénico y sanitarios que no descargan correctamente.