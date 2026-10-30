Estudiantes del Tec de Saltillo no levantarán plantón

La dirección del Tecnológico de Saltillo informó que representantes jurídicos del Tecnológico Nacional de México acudieron al plantel para atender el conflicto

El Movimiento Estudiantil Burros Pardos advirtió que no levantará la huelga en el Instituto Tecnológico de Saltillo hasta que sus peticiones sean cumplidas y rechazó que la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, determine unilateralmente las fechas de negociación.

A través de un segundo comunicado difundido este jueves, los estudiantes reiteraron que mantendrán su protesta y exigieron que toda comunicación con las autoridades educativas se realice de manera presencial y pública.

El movimiento también cuestionó los documentos entregados por la administración del instituto y pidió transparencia sobre su contenido. Además, acusó que existe desinformación en la cobertura del conflicto y aseguró que no cederá a lo que considera presiones de la directora.

La postura estudiantil se dio a conocer el mismo día en que la Dirección del Tecnológico de Saltillo informó sobre la presencia de representantes de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) en las instalaciones del plantel.

De acuerdo con el comunicado institucional, los abogados Manuel Marcelino Delgadillo y Martín Rafael Tavera Acosta acudieron al Centro de Información en representación de Antonio Andrés Pérez Méndez, director jurídico del TecNM, para recibir denuncias, quejas y atender el pliego petitorio de los estudiantes.

La administración encabezada por Ania Guadalupe Sánchez Ruiz sostuvo que mantiene su disposición al diálogo y que continúa trabajando en las principales demandas del movimiento para alcanzar una solución que permita liberar el bulevar Venustiano Carranza.

Sin embargo, los estudiantes dejaron claro que no aceptarán reuniones convocadas unilateralmente por la dirección y que cualquier negociación deberá desarrollarse bajo condiciones de comunicación pública y presencial.

El conflicto mantiene enfrentadas las posturas sobre la forma de conducir las negociaciones: mientras la institución ofrece atención jurídica y diálogo, el movimiento exige el cumplimiento de sus peticiones antes de dar por terminada la protesta.

En su comunicado, la dirección del Tecnológico también ofreció disculpas a la ciudadanía por las afectaciones derivadas del bloqueo de Venustiano Carranza, una de las principales vialidades de Saltillo.